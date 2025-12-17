El cardiólogo José Abellán avisa: el estrés mal gestionado también provoca infartos

Los infartos son un problema grave, y en muchas ocasiones, un inesperado episodio de salud. Pero a su vez son algo en lo que se puede trabajar para prevenir en su justa medida. Así lo ha revelado recientemente el cardiólogo José Abellán, quien además ha dado una serie de consejos para prevenir.

Esto es lo que dice un cardiólogo experto sobre los infartos

El cardiólogo ha hecho énfasis de forma inicial en la necesidad de detectar el estrés y la gestión del mismo no como una ‘autoayuda’ que pueda ser vista cual ejercicio extraño a ojos de terceros. Asegura que saber tratar con lo que le genera estrés a cada persona es clave para reducir el riesgo de infartos.

José Abellán indica que sí, la medicina ha avanzado mucho para lidiar justamente con situaciones como la de un infarto. Aunque también señala que alejarse de hábitos de vida poco saludables como el sedentarismo o el tabaquismo acaba teniendo un efecto más positivo a largo plazo que un tratamiento obligado.

Después de todo, es bien lógico que todo consumo de sustancia nociva o hábito de vida que promueva una rutina poco saludable acabará inevitablemente mermando la salud. Eso es algo que José Abellán quiere que cale como parte de su mensaje.

El especialista señala que obviamente la tensión y el colesterol son factores de salud que pueden tener un fuerte impacto en la probabilidad de sufrir un infarto. Pero de nuevo menciona que todo ello puede reducirse en su justa medida si se da el paso de entrar en un nuevo estilo de vida.

José Abellán cree que la salud cardiovascular no es algo que solamente se debe medir a través de pruebas y los resultados de esta. Para él, evitar peligros como un infarto comienza haciendo que la salud del corazón se convierta en una conversación cotidiana.

El discurso del cardiólogo, por lo tanto, no se centra tanto en las capacidades médicas existentes para tratar con un infarto o cualquier enfermedad cardiovascular una vez ya esté materializada, sino en lo que se puede hacer desde uno mismo para evitar tener que depender de ello.

Con todo esto el mensaje del cardiólogo no puede ser más claro: la salud cardiovascular no empieza en el momento en el que se detecta una anomalía, sino en el instante en el que se decide tomar medidas preventivas. Y tú, ¿qué haces en tu día a día para tener un estilo de vida saludable?