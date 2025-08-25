Suscripción

El cardiólogo Aurelio Rojas desmiente mitos sobre el chocolate: “No engorda, no te quita el sueño y no provoca acné”

Los beneficios de este alimento son muchos pero olvídate del chocolate con leche y del blanco

No, el chocolate no es malo para la salud: baja el colesterol y ayuda a adelgazar / Freepik

O. Casado

Uno de los alimentos sobre los que más mitos existen en la actualidad es el chocolate. Hay muchas creencias sobre cómo comer chocolate te puede hacer engordar o que te salgan granos, pero no hay nada como acudir a los profesionales de la salud para derribar estas creencias.

El chocolate puro, especialmente aquel con un contenido de cacao superior al 70 % es una fuente natural de compuestos beneficiosos para la salud. A diferencia del chocolate con leche, el chocolate negro conserva intactas muchas de las propiedades del grano de cacao.

El cardiólogo Aurelio Rojas nos habla en su última publicación de Instagram sobre los beneficios de comer chocolate y cómo haciéndolo podrás obtener antioxidantes que optimizan tu inflamación, moléculas que mejoran tu memoria, dopamina estable “sin crush” y “un sistema cardiovascular que te lo agradece”.

Para intentar resolver muchas de estas dudas, el doctor, que ya cuenta con más de medio millón de seguidores en esta red social, ha hecho un “sí o no” sobre el chocolate.

Sí al chocolate porque:

  • Reduce el apetito
  • Disminuye los niveles de azúcar en sangre
  • Aumenta la sensibilidad a la insulina 
  • Reduce la inflamación
  • Reduce la tensión arterial
  • Mejora el estado de ánimo
  • Reduce el estrés
  • Disminuye los niveles de colesterol LDL
  • Aumenta el flujo de sangre en las arterias
  • Ayuda al síndrome premenstrual
  • Mejora la felicidad si debido a la molécula llamada anadamida
  • Mejora la memoria
  • Disminuye el índice de masa corporal
  • Mejora la microbiota 
  • Aporta energía natural 

Cosas que no hace el chocolate

El cardiólogo también responde que no a algunas cuestiones. El chocolate no produce acné (especialmente con elevados porcentajes de cacao), no engorda la grasa del chocolate y no te quita el sueño.

Lo que sí que hay que tener muy en cuenta es el tipo de chocolate que hay que comer porque para obtener todos estos beneficios debe tener un porcentaje superior al 70 %. “La mejor recomendación es la del 100 % porque no tiene azúcar ni aditivos añadidos y contiene la mayor cantidad de moléculas bioactivas”. Así que descarta de tu dieta el chocolate con leche y el chocolate blanco.

¿Cuánto chocolate se debe comer al día? Rojas explica que se deben comer unos 15 gramos, dos onzas o una cucharadita de cacao en polvo.

