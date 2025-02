¿Cómo es la cárcel en Tailandia? Esta es la situación de Frank Cuesta

Frank Cuesta se hizo famoso gracias a 'Frank de la Jungla', un programa de televisión en el que el leonés viajaba por distintos países en busca de la fauna más exótica y peligrosa. Además, hace algunos años fundó un santuario de animales en Tailandia, donde protege y rescata diversas especies.

Este lugar estuvo en peligro hace unos meses, y es que Yuyee, la exmujer del naturalista, le demandó y le exigía 225.000 euros si quería hacerse con los terrenos. Tras varios intentos de acuerdo y un posible abandono, finalmente, el extenista se quedó con el Santuario Libertad.

Ahora, Cuesta ha sido detenido y encarcelado en Tailandia, pero no ha sido por Yuyee y así lo ha confirmado el periodista Javi Oliveira a través de su red social X. Además, ha explicado cuál es la situación que se encuentra ahora mismo el herpetólogo: "Ahora mismo está detenido, puede que salga."

No obstante, Cuesta tiene muchas opciones a que acabe en una cárcel hasta que se solucione este problema, debido a que lo acusan por la posesión ilegal de nueve nutrias de garras cortas y una pitón. Sin embargo, él defiende que los adquirió en mercados locales.

Bangkok Hilton, el infierno tailandés

Una de las cárceles más peligrosas es la de Bank Kwank, más conocida como Bangkok Hilton. Un lugar que actualmente se encuentra Daniel Sancho tras el asesinato de Edwin Arrieta. El periodista Adrián Foncillas comentó que este tipo de prisiones: "Los presos están hacinados, a veces hay decenas o incluso centenares de presos en una sola celda. Hasta 2013 los presos llevaban grilletes, no para que no se movieran, sino para que no corrieran o pegaran patadas".

Por otro lado, el analista Fernando Cocho, aseguró en el programa 'Código 10', que la prisión de Bang Kwang es una amenaza de muerte indirecta. "La tasa de mortalidad está en un 25% al superar los dos años. Los reclusos mueren por desnutrición, enfermedades y violencia", detalló.

Sin embargo, Cuesta podría ir a otra cárcel que no sea la de Bangkok Hilton. Aun así, las condiciones suelen ser muy parecidas entre todas las del país.