Dos caras reconocidas de Telecinco no se creen a Montoya: "No me creo tanto drama"

'La isla de las tentaciones' es un programa de televisión presentado por Sandra Barneda, en el que cinco parejas viajan a República Dominicana junto a varios chicos y chicas para poner a prueba su relación. No obstante, la principal idea es que salgan más reforzados de la experiencia con sus respectivas parejas tras resistirse a las tentaciones, aunque una gran mayoría salen solos o con un nuevo amor.

Los amantes del reality del amor no podían esperar más tiempo y a inicios de año llegó el estreno de la nueva edición del programa de Telecinco, pero no sin introducir algunas novedades: hogueras mixtas y varios solteros VIP. Hasta la fecha, la temporada está siendo un éxito, pero ya solo queda el ansiado reencuentro después de varios meses de emitirse el programa en República Dominicana.

Ayer se anunció a Montoya como nuevo concursante de 'Supervivientes' tras su éxito en 'La isla de las tentaciones'. El andaluz tuvo el apoyo de la audiencia desde el principio, ya que dejó grandes momentos. Además, de sus icónicas frases que ya no quedarán para el olvido. Entre ellas, "Montoya va donde brilla", "me has reventado", "gracias por venir" o "salta la gamba".

No obstante, en los últimos días ha recibido varias críticas. Una de ellas, Fani Carbajo, exconcursante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones', expresó su opinión tras ver la hoguera final de él con Anita: "Él sabe perfectamente lo que tenía que hacer. Me lo creo, pero no me creo tanto drama. Me creo que lo haya pasado mal, pero realmente ellos sabían a lo que iban".

Además, quiso diferenciar su experiencia con la suya: "Cuando tú estás enamorado de verdad y ves a tu pareja en esa situación no te da por liarte con otra el mismo día que te has liado con ella".

Por otro lado, Alexia Rivas, una de las colaboradoras más destacadas de Mediaset, reveló que "Montoya es muy simpático y todo lo que queráis, pero lo de restar toda la importancia lo que él ha hecho hace que se me caiga".