La cara de pánico de esta soltera al ver que ya conocía a su cita en 'First Dates': "No, por favor"

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

'First Dates' es un programa presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

El programa junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante la cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Desde que Agustín se jubiló se ha aficionado a las pistas de baile. Es un hombre de discotecas “me gusta mucho el baile, es un poco puterío, unos van a una cosa y otros a otra”, incluso hay días que le dan las cinco y las seis de la mañana pero él no se considera "uno de esos muchos babosos asquerosos".

No sabemos cuál es la concepción que tiene de él María Luisa, su cita a la que también le gusta mucho bailar y el destino les ha juntado en 'First Dates', pero en cuanto María Luisa le ha visto ha puesto una cara de pánico y ha dicho "Ay, por Dios, no por favor".

Ella le ha contado al presentador que ya se conocían porque Agustín le ha sacado varias veces a bailar en Gijón pero a ella no le gustaba nada, de hecho hasta se le hacía pesado.

A pesar de no tener muchas ganas de cita, ella ha aceptado y los dos se han reído al imaginar lo que iban a pensar sus conocidos al verlos cenando en ‘First Dates’ pero no encontraban demasiadas cosas en común.

“Me da igual que camine, flote o no sepa nadar, yo quiero que me haga tilín y no me lo hace” ha dicho ella. Le ha contado que hay mujeres que le dicen “si me invitas a cenar, luego vamos a la cama”. De hecho, le ha contado el caso concreto de dos mujeres de Oviedo “se creen diosas” y María Luisa ha preferido no saber más.

En el momento de la decisión final, él se ha mostrado dispuesto a volver a cenar juntos, pero ella le ha dicho que solo como amigos o para echar un baile. “Me ha rechazado, mira que lloro”, ha bromeado él.