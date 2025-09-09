La cara oculta de la Lotería de Navidad: lo que realmente ganan las administraciones por cada décimo

Muchos sois los que pensáis que las Administraciones de Loterías son un negocio seguro, como lo pueden ser los estancos. Sin embargo, nada más lejos de la realidad si escuchamos a una de sus propietarias. Eric Ponce, creador de contenido, ha recorrido varias de estas administraciones y ha preguntado a sus responsables acerca de un negocio del que no se sabe tanto.

Sin ir más lejos, una de las dueñas de estos locales admite que "en la Lotería de Navidad, de cada décimo de 20 euros, el lotero apenas se queda con un euro. El resto, 19 euros, va directamente a las arcas del Estado".

Y lo que es todavía más importante: la campaña de Navidad, con la Lotería de Navidad y la Lotería del Niño, es imprescindible cubrir la mayor parte de ingresos de todo el año: "el sorteo de Navidad es el que marca la diferencia. Si haces una buena campaña, puedes cubrir el resto del año, si te vam mal, entras en pérdidas y toca endeudarte".

Abrir una administración de loterías no es el negocio ideal que muchos pintaban hace décadas porque precisamente las comisiones llevan congeladas 20 años: los loteros cobran un procentaje fijo de cada décimo vendido (un 4% en Lotería Nacional y un 6% en Primitiva, Euromillones, etc.), pero este porcentaje no ha subido en estas dos últimas décadas. Es decir, cada año ganan menos en términos reales.

Por otro lado, se ha producido una pérdida de ingresos por los premios: antes podían pagar premios grandes en ventanilla y ganar comisión por los pagos, pero ahora solo se pueden abonar hasta 2.000 euros en la administración. Los premios más grandes quedan relegados al banco.

De esta forma, estamos hablando de un enorme riesgo económico para el lotero, sobre todo si tenemos en cuenta que trabajan con dinero propio y deben adelantar semanalmente el dinero a Loterías del Estado. Si pierden un décimo o no lo devuelven a tiempo, lo pagan de su bolsillo.

La mayoría de propietarios también denuncian el escaso apoyo institucional que han recibido, especialmente en momentos tan duros como la pandemia, desastres naturales...