La cara y gestos del rey Felipe VI lo dicen todo: así ha sido la reacción al desplome de la bandera durante el desfile de las Fuerzas Armadas

Durante la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo, el rey Felipe VI vivió una situación totalmente inédita. En pleno acto oficial, la bandera de España sufrió un percance durante su izado, alterando el desarrollo previsto de la ceremonia. Se produció una rotura de la polea en la parte superior del mástil, lo que provocó que la enseña nacional se desprendiera y cayera por completo al suelo en pleno himno de España durante el acto central en Vigo.

Las personas que asistieron al evento se quedaron con una cara de incredulidad. Los efectivos encargados reaccionaron rápidamente para recoger la bandera y evitar mayores incidencias. Aun así, el incidente impidió completar la ceremonia según el protocolo inicialmente establecido, generando momentos de incertidumbre entre los participantes.

La cara de sorpresa de Felipe

Las imágenes difundidas posteriormente mostraron la sorpresa de Felipe VI al observar lo ocurrido. El contratiempo provocó cierta confusión entre los mandos militares y los responsables de la organización presentes en el desfile Ante la situación, el monarca decidió intervenir de forma directa. Durante la rendición de honores, indicó al militar que portaba la bandera que permaneciera en su posición para que la enseña nacional continuara visible y mantuviera su protagonismo durante el resto del acto.

Además de este incidente, la jornada también estuvo marcada por cambios en el programa debido a las condiciones meteorológicas. La escasa visibilidad causada por la niebla obligó a suspender el salto de los paracaidistas previsto para inaugurar el desfile. Las mismas circunstancias impidieron la participación de las aeronaves programadas para el desfile aéreo. Los aviones y helicópteros que debían sobrevolar Vigo no pudieron despegar, por lo que tampoco se realizó la tradicional exhibición aérea que suele culminar con la representación de los colores de la bandera española en el cielo.

A pesar de los contratiempos, el acto continuó adelante con normalidad y contó con la participación de cientos de militares pertenecientes a los tres ejércitos y a la Guardia Civil. Las autoridades presentes mantuvieron el programa previsto en la medida de lo posible, adaptando algunos momentos del desfile a las circunstancias surgidas durante la jornada.

El incidente de la bandera se convirtió rápidamente en uno de los asuntos más comentados del día, tanto entre los asistentes como en las redes sociales. Numerosos ciudadanos compartieron vídeos e imágenes del momento exacto en el que la enseña cayó al suelo, generando todo tipo de reacciones y comentarios sobre lo ocurrido.

Una situación extraña y viral

Las redes no tardaron en mofarse sobre lo sucedido. "Esto solo pasa en España", o "Significa que vienen malos presagios", escribía la gente. Se analizarán las causas de la avería para determinar qué provocó la rotura de la polea. El objetivo será evitar que una situación similar pueda repetirse en futuras ceremonias oficiales de gran relevancia institucional y militar.

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Pese a las dificultades provocadas por la meteorología y el inesperado percance durante el izado de la bandera, la celebración del Día de las Fuerzas Armadas sirvió para rendir homenaje a los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas españolas. El público asistente reconoció su labor con aplausos durante distintos momentos del desfile celebrado en Vigo.