El cara a cara más tenso de 'El Chiringuito': Roncero y Soria llegan a las manos

Nueva polémica en 'El Chiringuito'. El formato de Mega emitió un programa especial para analizar todos los detalles del derbi madrileño, un encuentro que tuvo un claro dominador: el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que se impuso al Real Madrid por 5-2.

El programa Mega, sin Josep Pedrerol al frente, estuvo marcado por el tenso cara a cara entre dos de sus colaboradores más emblemáticos: Tomás Roncero y Cristóbal Soria. Edu Aguirre, quien ejerció de presentador ayer, tuvo que intervenir para que la situación no fuera a más.

Antes de que se produjera el cara a cara, Roncero llegó al plató de televisión completamente hundido tras la derrota del Real Madrid: "No voy a contar lo que ya hemos visto sería absurdo, pero a mí no se me ha quitado la irritación que tengo interna que me tiene bastante sublevada conmigo mismo. Porque esto era evitable. El Madrid no puede jugar a ese derbi".

El colaborador de 'El Chiringuito 'señaló que el equipo de Xabi Alonso fue perjudicado por varias decisiones arbitrales, pero consideró que no sirve como excusa después de haber encajado cinco goles: "El Madrid no puede agarrarse al árbitro".

Roncero cae en la trampa de Cristóbal Soria

Mientras Roncero estaba realizando su 'speech', Soria no dudó en mofarse, saludándolo con la mano, en referencia a los cinco goles. En ese instante, Roncero estalló: "No voy a tener que aguantar que me saluden con la manita. No me da la gana". Soria bromeó diciendo: "Bebe agua, monstruo".

Roncero reaccionó mal a la broma: "Tú cállate, que tú no sabes lo que es una Champions". Soria le quiso dar "un buchito de agua" y Roncero lo empujó hacia su silla: "Los 'shows' te los haces tú en tus televisiones particulares. Conmigo tú no haces eso".

El sevillano siguió erre que erre: "Te han metido cinco, te han metido cinco...". El periodista de AS explotó diciendo que "no estoy para Soria ni tonterías", mientras que Soria dijo que hoy no puede hacer bromas, pero en cambio cuando pierde el Barça él es el primero en vacilar a los colaboradores culés.

"Cuando tú ganas, hay que aguantarte todo… pero hoy no. Te aguantas, que te han metido cinco. Hoy te la tragas doblada. Hoy no tienes cara de cachondeo. Sabes lo que tienes que hacer tragártela, monstruo", comentó Soria. Al escucharlo, Roncero sentenció a Aguirre que "esto es inadmisible".