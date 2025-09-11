Caos de última hora en el 'El Hormiguero': Pedri y Ferrran se caen del programa y entra una diva de los 2000 en su lugar

La semana iba a terminar por todo lo alto en 'El Hormiguero' con la visita de los jugadores del FC Barcelona, Pedri y Ferran Torres, aunque parece que el club le ha pasado una mala jugada al programa de Pablo Motos.

Pese a que las entrevistas con los dos jugadores españoles estaba ya pactada, la entidad culé ha decidido poner freno a la charla de sus dos jóvenes por un cambio de planes en la planificación semanal: "Hay cambio de fechas en la agenda deportiva del Barcelona. No pueden venir Pedri y Ferran", apuntaba el presentador el martes.

No obstante, su visita se espera próximamente aunque todavía se tiene que determinar la nueva fecha: "Lo harán más tarde", apuntaba Motos sobre la posibilidad de que su aparición estelar llegara en alguna fecha de las siguientes semanas.

Esta no iba a ser la primera vez que el centrocampista canario y el delantero valenciano pisarán el plató de las hormigas. Pedri ya lo hizo en mayo de 2023 y Ferran acudió a la llamada de Trancas y Barrancas en octubre de ese mismo año.

Salen Pedri y Ferran, entra Yurena

Además de esta exclusiva, Motos también aprovechó el momento para anunciar la persona que sustituiría a los futbolistas de cara a la noche del jueves.

Será una vieja conocida de la televisión de principios de los 2000, Yurena, aunque por aquel entonces todavía respondía al nombre de Tamara (y más tarde al de Ámbar) en programas como 'Crónicas marcianas'. En el terreno musical, destacó por canciones como 'No cambié', disco de oro de la época.

Recientemente, la cantante y televisiva ha participado en el rodaje de 'Superestar' de Netflix, una serie de Nacho Vigalondo que producen Los Javis y que está en la plataforma desde el pasado 18 de julio. La propuesta es precisamente un repaso a la carrera de la de Barakaldo y donde muestra cómo era la salvaje televisión de principios de siglo.

"Durante un par de años, las portadas y las horas de prime time fueron conquistadas por famosos de otra dimensión. Criaturas que hasta entonces parecían condenadas a la burla y el desprecio y que acapararon nuestra atención sin adaptarse a ninguna normalidad", indica la sinopsis oficial.