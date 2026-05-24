Caos y tiroteo en Badalona: detenidos unos ladrones tras robar un coche y embestir a los Mossos

La noche del viernes se vivió un episodio de tensión en Badalona cuando un coche denunciado como robado chocó contra un vehículo policial camuflado de los Mossos d’Esquadra. El incidente ocurrió en las inmediaciones de la avenida de Conflent, cerca de la B-20 y de la zona comercial de Montigalà.

Según las primeras informaciones, una patrulla detectó un coche sospechoso que figuraba como sustraído y trató de interceptarlo. Los agentes dieron el alto al conductor con la intención de detener la marcha del vehículo y comprobar la situación de sus ocupantes.

Obligados a disparar

En el interior del automóvil viajaban cuatro personas que, presuntamente, podrían estar relacionadas con robos en el interior de coches estacionados. Este tipo de grupos actúa habitualmente aprovechando descuidos para sustraer objetos de valor en vehículos aparcados.

Lejos de colaborar con la policía, el conductor reaccionó acelerando de forma brusca y dirigiéndose contra el coche policial. El impacto provocó momentos de gran tensión y obligó a los agentes a actuar rápidamente para evitar mayores riesgos en la zona.

Tras la colisión, varios agentes efectuaron disparos mientras el vehículo emprendía la huida. A continuación se inició una persecución por las calles cercanas, aunque el recorrido fue corto debido a las dificultades para continuar circulando tras el choque.

Poco después, tres de los ocupantes abandonaron el coche y escaparon a pie en distintas direcciones. La situación movilizó a varias patrullas policiales para tratar de localizar a los sospechosos en los alrededores del lugar de los hechos.

Detenidos

Uno de los fugitivos pudo ser detenido gracias a un operativo conjunto entre los Mossos d’Esquadra y la Guàrdia Urbana de Badalona. El arrestado quedó bajo custodia policial mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente lo sucedido.

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La policía catalana mantiene abierta una investigación con el objetivo de identificar y localizar a los otros tres implicados que lograron escapar. Los agentes también analizan las circunstancias exactas del enfrentamiento y el uso de armas de fuego durante la intervención.