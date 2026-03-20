Caos absoluto en 'Supervivientes 2026': tres concursantes a punto de abandonar y nuevos nominados

Esta nueva edición de 'Supervivientes 2026' está generando todo tipo de momentos memorables, pero es bien sabido por todo el mundo que el concurso se lleva a cabo a través de un formato que no le pone las cosas nada fáciles a sus concursantes.

Se habla mucho de ello y con razón: las condiciones a las que se somete a sus participantes hace que muchos de ellos quieran abandonar a mitad de la temporada. Algo que habría ocurrido de forma muy reciente.

Las últimas novedades de 'Supervivientes 2026' tienen que ver con la expulsión de Álex Ghita del programa a causa de su solicitud de abandono. No obstante, este no sería el único que ha activado este protocolo en el programa.

En este mismo sentido, Marisa Jara generó un gran revuelo al final de la última emisión del espacio de Telecinco, dado que no quiso abandonar la barca para seguir concursando. Algo que habría llevado a los organizadores del programa a tomar una decisión sobre ella que comunicarán en su siguiente emisión.

A esto hay que sumar que Alejandra de la Croix también tenía intenciones de abandonar el concurso. De hecho, lo habría conseguido de no ser por cómo Jorge Javier Vázquez la animo a seguir un poco más.

Ante esta situación, hay que añadir los datos que salieron a la luz en relación a los nominados en la última gala. La lista en cuestión cuenta con nombres inesperados y dos de ellos están decididos a abandonar:

Almudena Porras

Claudia Chacón

Gabriela Guillén

Toni Elías

Entre ellos, tanto Gabriela como Toni han comunicado a la audiencia su deseo de salir de la isla cuanto antes, por lo que su expulsión queda en manos de un público que deberá tomar una decisión final de cara al próximo programa.