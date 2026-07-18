Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la normativa de la DGT afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
La normativa actual no estableix un límit d’edat per conduir, sempre que es compleixin els requisits
El carnet de conduir continua sent un element essencial per a milions de persones. No només permet la llibertat de desplaçar-se i viatjar amb autonomia, sinó que també constitueix una eina de treball per a nombrosos professionals. Per això, perdre’l o no poder-lo renovar pot representar un problema significatiu.
A Espanya no existeix un límit d’edat per deixar de conduir. La Direcció General de Trànsit (DGT) insisteix que la capacitat per continuar al volant depèn de l’estat físic, sensorial i cognitiu del conductor, no de la seva data de naixement.
Renovacions més freqüents a partir dels 65 anys
Amb l’objectiu de reforçar la seguretat viària, la DGT estableix que, a partir dels 65 anys, es redueix el període de vigència del permís per augmentar la freqüència dels reconeixements mèdics. Aquests controls permeten verificar que les aptituds necessàries per conduir es mantenen intactes.
Els períodes màxims de vigència queden fixats en 5 anys per als permisos AM, A1, A2, A, B i les llicències de conducció. I en 3 anys per als permisos professionals de camions i autobusos (C, C1, D, D1, EC, EC1, ED, ED1…).
Exempció de taxes per als majors de 70 anys
A partir dels 70 anys, els conductors no han de pagar les taxes de renovació del permís, tot i que sí que han d’abonar el cost del reconeixement mèdic obligatori. Aquest examen s’ha de fer sempre en un centre autoritzat per la DGT, que comunica directament el resultat a Trànsit. A més, les persones d’aquesta franja d’edat poden fer el tràmit sense necessitat de demanar cita prèvia.
El 2026, això implica que les persones nascudes el 1956 estaran exemptes del pagament de taxes si els correspon renovar el permís aquest any.
Què canvia per als nascuts el 1961
Els conductors que compleixen 65 anys el 2026, és a dir, els nascuts el 1961, hauran de començar a renovar el permís cada 5 anys en lloc de cada 10, tal com estableix la normativa vigent.
L’edat no exclou de la conducció
Tant la DGT com el RACE recorden que cap col·lectiu queda automàticament exclòs de conduir per raó d’edat.
Només han de deixar de fer-ho les persones que:
- No superin el reconeixement mèdic obligatori.
- Presentin limitacions físiques, sensorials o cognitives incompatibles amb una conducció segura.
- Tinguin el permís retirat per resolució administrativa o judicial.
Els centres de reconeixement de conductors són els encarregats d’avaluar l’aptitud mitjançant els coneguts tests psicotècnics, que analitzen la visió, l’audició, la coordinació, els reflexos i l’estat cognitiu. Mentre se superin aquestes proves, el permís es pot renovar sense límit d’edat.
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