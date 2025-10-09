SALUD
"Ninguna cantidad de dinero puede devolverme la salud. Me han hecho tres trasplantes": la historia del exfutbolista Ivan Klasnic
A sus 45 años, el exdeportista de élite sigue luchando por su vida tomando medicamentos
Allá por el año 2004, los amantes del fútbol pudieron ver una espectacular temporada en la Bundesliga donde el Werder Bremen se llevó la victoria. Allí jugaba un futbolista muy popular en la época, Ivan Klasnic, quien era todo un deportista de élite, pero ahora se encuentra en un momento muy delicado de su vida porque tiene que luchar por sobrevivir.
Ya cuando militaba en el mencionado equipo, el croata tomaba muchos medicamentos y se tuvo que someter a dos transplantes de riñón, siendo el tercero de urgencia cuando su estado de salud era crítico en el año 2016. Todo salió bien, dentro de lo que cabe, pero en una reciente entrevista en un documental en Alemania ha dicho lo que sigue sufriendo en la actualidad.
“Ninguna cantidad de dinero puede devolverme la salud. Me han hecho tres trasplantes, no sé cuánto tiempo más viviré. Solo tengo que agradecer que sigo vivo, aunque tenga que tomar medicamentos para sobrevivir”, asegura.
“Es difícil dejar de tomar la medicación cuando quieres competir. Creo que ningún deporte profesional puede sostenerse sin analgésicos. Pero si hubiera sabido que tenía problemas, no habría tomado esa medicación. [...] No le deseo a nadie lo que he pasado".
De hecho, Klasnic demandó a su club, el Werder Bremen, y ganó el juicio. El equipo tuvo que pagarle la friolera de 4,5 millones de euros además de 100.000 euros extra por las negligencias ocasionadas por dos médicos en funciones de entonces.
