RVFV presenta su nuevo disco, 'El Tiburón': "La clave del éxito es ser humilde, tener los pies en el suelo y ser buena persona"

Rafa Ruiz, más conocido como RVFV, es un cantante almeriense que ha acumulado más de 50 discos de platino y oro en España. Además, ha conseguido más de 12 millones de oyentes mensuales en Spotify con éxitos como 'Ella no quiere rosé', 'Mirándote', 'Prendío' o 'Tigini'.

El próximo 30 de mayo, el artista estrenará su nuevo disco ‘El Tiburón’. Este cuenta con 20 canciones, entre ellas, 13 colaboraciones con artistas como David Bisbal, Lola Índigo, Omar Montes o Morad, entre otros.

El cantante RVFV / Agencia

'El Tiburón', así se llama el nuevo disco. ¿Por qué ese nombre?

El tiburón es mi animal favorito, me representa siempre y nunca había llegado a ponerle a un proyecto ese nombre.

El primer single que ha visto la luz ha sido el de ‘Ganamos’, ¿has elegido esta canción por algo en concreto?

Nosotros vamos fluyendo, y hemos visto que es el momento de sacar esta. Es el himno del Almería y los dos hacemos muchas colaboraciones y queríamos que fuese una sorpresa.

El videoclip ha sido grabado dentro del estadio del Almería. Como hincha del conjunto almeriense, ¿qué sientes al hacer este tipo de colaboraciones?

Un orgullo. La verdad que en todo momento desde que nosotros salimos nos han apoyado mucho y nos ayudan siempre que lo necesitamos. Les dijimos que necesitábamos grabar un videoclip en el estadio, le comentamos la idea y nos dijeron que sí. Cada vez que nos hace falta algo, ahí están para nosotros siempre.

Hace dos semanas hiciste el saque de honor del partido Almería-Barça, ¿cómo te sentiste tras ser homenajeado por el club?

Superguay. Fue muy especial porque uno de niño siempre sueña con estas cosas (...) Con casi toda la plantilla del Almería hablo. Nos conocemos y tengo muy buenos amigos ahí como Robertone, Ramazani, que llevan más años en el club y hay una relación más sólida (...) Del Barça hablé con Fermín, que es mi coleguilla. Estuvimos hablando y poco más.

Es un disco muy especial y mimado

El nuevo disco cuenta con 13 colaboraciones. ¿En qué te has basado para elegir a los artistas?

Es un disco muy especial y mimado, con mucho cariño y donde solo hay temazos. Los temas están muy cuidados, las colaboraciones son increíbles. Cada uno que ha aportado en el disco lo ha hecho genial. Cuando las cosas se hacen con cariño…

Es un poco random porque hay muchos amigos míos de hace muchos años en el disco, pero también hay gente que he conocido nueva y choca un poco algunas colaboraciones, como por ejemplo la de Bisbal. Es otra movida distinta.

¿Hay alguna novedad en este disco que quieras destacar?

Comparado con el disco anterior, este es mucho más profesional, ya que está más detallado. El primero fue más improvisado, en plan 'Venga vamos a juntar estas canciones y vamos a soltar un disco'. Y este es más 'Vamos a sentarnos, vamos a mirar el concepto, vamos a darle una vuelta'. Temazos igualmente, pero más trabajado.

¿Qué sientes al subirte al escenario y cómo consigues quitarte los nervios?

Yo lo que siento son unos cosquilleos en la barriga que no desaparecen. Yo pensaba que conforme va pasando el tiempo, te acostumbras, llegas y sales, pero que va. Siempre está ahí. Pienso cómo está la gente o si voy a estar a la altura. Pero una vez que salgo y empiezo a cantar la primera canción y veo a la gente que empieza a apoyarme, ya se me pasa.

¿Quién es tu referente en la música?

Dellafuente me inspira mucho con esa base de los inicios. Lo respeto mucho y hasta el día de hoy es como mi referente.

De todas las canciones que tienes, ¿cuál es la que más te gusta y por qué?

Yo diría que 'Mami' es de mis canciones favoritas. Me marcó mucho esa canción. Cuando lo hice dije 'qué tema más guapo he hecho' y me lo dejé un poco en bucle, y en ese tiempo se hizo muy especial para mí.

Ser humilde, tener los pies en el suelo y ser buena persona

¿Cuál crees que es la clave del éxito en la industria musical?

Tener los pies en la Tierra y la humildad, hay que ser humilde. Uno tiene que saber de dónde viene, no puede cambiar su forma de ser por ser famoso. Creo que esas son las claves: Ser humilde, tener los pies en el suelo y ser buena persona.

¿Crees que ya has cumplido tus sueños en la música o todavía queda alguno por cumplir?

El sueño ya está cumplido porque es vivir de la música, pero en la música siempre hay sueños por cumplir, siempre hay otras metas. Esa ilusión no para. Claro que hay más sueños, poder conseguir un montón de cosas más. Soy muy humilde, pero también soy ambicioso. Me pongo mis metas a ver si llegan.