La cantante Lucrecia Pérez es la nueva invitada de hoy en 'Pasapalabra'

Pasapalabra se ha convertido en uno de los formatos televisivos más famosos de nuestro país. El concurso ha pasado por diferentes etapas, incluso por distintas cadenas, pero lleva en Antena 3 desde 2020.

El presentador, Roberto Leal, está al frente de un programa que combina la cultura general y el entretenimiento. Durante los próximos tres días, los invitados al plató serán Candela Cruz, Salva Reina, Antonio Molero y Lucrecia Pérez.

Lucrecia Pérez (La Habana, 1967), conocida artísticamente como 'Lucrecia', es cantante, actriz y presentadora de televisión. En su juventud, comenzó sus estudios de piano y acabó licenciándose en música en el Instituto Superior de Arte de Cuba.

Durante su formación, recibió clases de artistas como Celia Cruz, Andy García, Carlos Jean, Chano Domínguez, Carlos 'Patato' Valdés, Chavela Vargas, Lluis Llach y Gilberto Gil, entre muchos otros.

La cantante ha compaginado su carrera musical con su faceta televisiva. En España, presentó el programa infantil de 'Los Lunnis', en Televisión Española, entre 2003 y 2008 y desde 2016.

Entre sus canciones, destaca la colaboración en el álbum 'Cachao: The last mambo', galardonado en los Premios Grammy Latinos en 2011. Fuera de la música, Lucrecia también ha publicado varias obras como escritora.

En 2004, la cubana publicó el libro de cuentos infantiles 'Besitos de chocolate (Cuentos de mi infancia)'. Posteriormente, ha escrito dos libros de la misma colección: 'El valle de la ternura' (2005) y 'Todos los colores del mundo' (2008), en colaboración con 'Los Lunnis'.

Finalmente, ha participado en películas como 'Pareja de tres', 'Segunda piel' o 'La gran aventura de Los Lunnis y el libro mágico', en calidad de cantante, protagonista principal o secundaria. Además, apreció de forma episódica en las series 'La memoria dels Cargols', 'El comisario' y 'Plats bruts'.