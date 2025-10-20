El cantante Justin Bieber (31 años) se revela como un futbolero más: Fan del Barça y el AC Milan y camisetas en casa

El cantante canadiense Justin Bieber es conocido por sus éxitos y por la capacidad que tuvo durante su adolescencia de crear una comunidad de seguidores gigante por todo el mundo que cantaban todas sus canciones y se hacían llamar 'beliebers'.

Como buen niño crecido en la nación de la hoja de arce, el árbol más característico de Canadá, Justin siempre ha sido muy seguidor del deporte mayoritario en su país, el hockey sobre hielo. Sin embargo, en una edición del 'All Star Weekend' de la NBA demostró que también sabe jugar a baloncesto en el partido de 'celebrities' y más recientemente ha mostrado su otro deporte favorito, el fútbol.

En ocasiones ha participado en algunos eventos donde se le ha podido ver con las botas calzadas sobre el césped y ahora se ha podido ver que guarda algunas camisetas enmarcadas en su casa, gracias a la publicación que hizo el creador de contenido catalán, Nil Ojeda, quien conectó con el cantante la semana pasada gracias a la nueva marca de ropa creada por el artista, Skylrk.

En la sala se pueden ver las casacas de la selección mexicana entregada por Santi Giménez, jugador del AC Milan, además de otras cinco que son difíciles de reconocibles en las fotografías publicadas.

Precisamente, en una de las últimas apariciones públicas de la estrella de la música pop, justamente un partido de fútbol sala, salió con una camiseta del club italiano difícil de encontrar: la remera de entrenamiento de la temporada 1993-1994 en la que le ganaron la final de la Champions al Barça de Cruyff.

Además, en el pasado desveló que su club favorito era el Arsenal inglés y se ha fotografiado junto a una de las estrellas 'gunner', Martin Odegaard. Además, en más de una ocasión ha aparecido en fotografías o eventos con camisetas de varios equipos europeos, entre ellos el FC Barcelona, con una camiseta no oficial de la temporada 2013-2014.

Durante su adolescencia también lució la equipación con la que el conjunto catalán ganó su cuarta Champions League a las órdenes de Pep Guardiola, frente al Manchester United en 2011. Además, también visitó las instalaciones de la Ciutat Esportiva azulgrana durante su última visita a Barcelona, donde se pudo fotografiar con la MSN o Rafinha Alcántara, y más tarde vistió durante su concierto.

Queda claro que el ganador del Grammy no le hace ascos a prácticamente ningún equipo y ha incorporado las camisetas de fútbol en su estilo personal, una tendencia que cada día crece más y un negocio que consigue vender ediciones retro por grandes cantidades de dinero.