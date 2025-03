¿Cansado de las listas de espera para renovar el DNI? Está a punto de llegar la solución definitiva

Sí, sé lo difícil que puede ser levantarse a primera hora de la mañana para acercarte a tu comisaría más cercana y comprobar si hay suerte a la hora de obtener una cita para renovar tu DNI. Y es que las listas de espera son tan largas, que toca madrugar y esperar a que se te ilumine el día.

Sin embargo, esto está a punto de acabar porque va a llegar a España un método de renovación del DNI considerado 'exprés'. Y lo es porque podrás obtener el DNI sin necesidad de citas ni listas de espera eternas. ¿Cómo funcionará y a partir de qué fecha podrás acceder a este sistema que puede cambiar por completo la forma de renovar este documento?

Cómo funciona la renovación 'exprés' del DNI

Llamado oficialmente como 'DNI Exprés', este servicio está destinado en exclusiva a todas aquellas renovaciones a las que falten 180 días o menos para la fecha de vencimiento. Con renovaciones de una duración superior (por ejemplo, si has perdido el DNI o te lo han robado) o expediciones por primera vez, no se podrá acceder al sistema.

Otra molestia a la hora de renovar el DNI siempre ha sido tener que llevar una fotografía tamaño carnet, algo que dejará de ser necesario porque DNI Exprés, además de tomar tus huellas y hacer el documento en el momento, toma una fotografía de calidad que sirve para tramitar el DNI.

¿Y cuál es su funcionamiento entonces? Muy sencillo: son máquinas autoservicios atendidas por un agente de Policía que puede estar atendiendo al mismo tiempo a dos ciudadanos. No necesitas cita previa y tan solo tienes que presentar el DNI en vigor. Eso sí, olvídate de cambiar datos personales: para esos casos, tendrás que pedir cita y recurrir al servicio tradicional.

Otro requisito que muchos ciudadanos no tienen: firma digital, ya que si no ha sido digitalizada anteriormente, no podrás acceder al 'DNI Exprés'. Y ten en cuenta que debes tener 18 años, no es un método apto para menores de edad.

Finalmente, algunas comisarías han empezado a introducir este servicio, por lo que se espera que vayan llegando a otras con el paso del tiempo para aligerar la carga de trabajo.