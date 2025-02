Cañizares se abre sobre sus dos divorcios: "Lo pasé muy mal"

Santiago Cañizares es una leyenda en Valencia. El exportero, que también jugó en el Real Madrid, ocupó la portería del conjunto ché durante varias temporadas y ganó títulos importantes. Tras su retirada en 2008, ha estado en numerosos programas de radio y televisión.

Ahora, Cañizares se ha abierto en canal en el 'Despierta San Francisco' de Radio Marca, y se ha sincerado sobre su vida sentimental y el amor en la sociedad actual.

El deportista está casado con su tercera mujer, y ha hablado sobre sus anteriores matrimonios. "El primero fueron 10-12 años, y el segundo otros 9 o 10. Con el tercero llevo tres años, y va para cuatro. Vamos a ver si a los 10 no tenemos un disgusto", ha bromeado.

Cañizares también ha profundizado sobre una situación que puede producirse. "Hay gente disgustada, hundida, porque su pareja le ha dicho 'ya no siento lo mismo, las cosas han cambiado', y esa persona se hunde. Con todo el respeto a mis exmujeres, a mí lo mejor que me ha pasado es la relación que tengo. Lo pasé muy mal en mi segundo divorcio sobre todo".

"Nunca sabes qué te depara el futuro, y luego te arrepientes por la lágrima que se me cayó, porque soy feliz", ha explicado. También ha dicho la importancia de que la parezca vaya siempre de la mano. "Muchas veces las personas evolucionamos y, como no compartas mucho tiempo con tu pareja y no evolucione en la misma dirección, cada uno va cogiendo una forma de pensar y de vivir. Y cuando te das cuenta, hay una distancia muy grande".