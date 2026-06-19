Cándida Jiménez, pensionista con 44 años cotizados: "me penalizaron de por vida, es una cadena perpetua"

La jubilación anticipada sigue siendo uno de los asuntos que más polémica genera entre los pensionistas españoles. Aunque miles de trabajadores deciden adelantar su retiro por motivos personales, familiares o de salud, esta decisión suele conllevar consecuencias económicas permanentes en el cálculo de la pensión.

Aunque ya hemos conocido muchos casos, ahora es Cándida Jiménez, pensionista y miembro de la Asociación de Jubilados Anticipados con más de 40 años cotizados (ASJUBI40) quien denuncia públicamente la situación que vive desde que decidió retirarse a los 63 años.

"Me jubile con 63 años de forma voluntaria por temas de salud tras 44 años y medio cotizados. Me penalizaron con un 13%", explica la pensionista, quien considera injusto que ese recorte se aplique durante toda la vida y no únicamente hasta alcanzar la edad de jubilación.

Según denuncia, la reducción de su pensión es permanente: "es una cadena perpetua. Después de haber trabajado más de 44 años sigo cobrando menos por haberme marchado antes para cuidar mi salud".

Su denuncia es también la de miles de jubilados que reclaman urgentemente una reforma de la normativa para aquellos que han superado los 40 años de cotización con el objetivo de acceder al 100% de la pensión, aunque sea una jubilación anticipada.

PERSONAS MAYORES EN UN BANCO DE UN PARQUE DE OURENSE. JUBILADOS. PENSIONISTAS. ANCIANOS. TERCERA EDAD / IÑAKI OSORIO / FDV

A partir del 1 de enero de 2026, la edad ordinaria de jubilación se ha situado en España en los 66 años y 10 meses para quienes hayan cotizado menos de 38 meses y 3 meses. En cambio, aquellos que superen ese periodo podrán jubilarse a los 65 años.

La jubilación anticipada sigue siendo posible, pero estos coeficientes reductores disminuyen la pensión en función de los años adelantados respecto a la edad legal.

Las asociaciones de pensionistas insisten en que esta situación castiga especialmente a quienes comenzaron a trabajar muy jóvenes y acumulan largas carreras de cotización. Por eso mismo, reclaman al Gobierno una modificación de la ley que elimine dichas penalizaciones.