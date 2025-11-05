Candela Peña saca su vena más futbolera con su hijo: "El árbitro empezó a pitar a favor de los otros y yo…"

El fútbol saca el lado más irracional de las personas y hasta el más tranquilo se transforma cuando empieza a rodar el balón. Ocurre incluso con las personas que menos siguen el deporte, como la actriz catalana Candela Peña, la última visitante al plató de 'La Revuelta'.

El tema salió después de que David Broncano abordara el tema de su maternidad, que decidió emprender como madre soltera, y las complicaciones que implica encontrarse en una situación así. Sobre su hijo, Peña le acompaña a algunos partidos de fútbol de los fines de semana, aunque en ocasiones ha tenido problemas por la 'intensidad' que le imprime desde la grada.

Candela Peña y sus críticas al árbitro

Una de sus frases favoritas, apuntó, es "mete cuerpo", aunque también apuntaba que su hijo se avergonzaba un poco de ello y le pedía que parara desde el césped: "Me dice que yo no le diga nada y que le grite Jose", otro padre.

Pese a estar cansada del fútbol, reconocía que los partidos de su hijo son "cada vez más emocionantes", por lo que su interés va en aumento por temporadas. Sin embargo, las madres no suelen ser el perfil habitual de público en este tipo de partidos, pues son los padres los que llevan a sus hijos al fútbol de forma mayoritaria.

Candela Peña en la alfombra toja de los Premios Feroz. / ·

Lo que no le gusta tanto es tener que madrugar para llevarle los fines de semana, pues las convocatorias suelen ser una hora antes del inicio y en categorías inferiores un gran número de ellos son por la mañana: "El partido empieza a las 9:30 horas, te convocan una hora antes y está a tomar viento... Tu te tienes que levantar a las 7 horas para ir al 'furbo'", se quejaba la actriz.

Lo que no acepta es haber llegado al destino a esas horas y que el árbitro todavía no se haya presentado: "Cuando te plantas allí y ves que el árbitro no ha llegado...", reivindicaba Peña. Esto provocó que le saliera la vena combativa y no dejara pasar ni un error al colegiado, que incluso tomó cartas en el asunto.

"Empezó a pitar a favor de los otros y yo… ‘¡Has llegado tarde!", le espetaba al juez del partido. Lo que no esperaba la de Gavà era que la respuesta fuera la de sacarle una tarjeta, algo que realmente no contempla el reglamento.

"Le pregunté a Jose si podían amonestarme y me dijo que no, pero que podían parar el partido", algo que sí que ha ocurrido en algún encuentro que se enturbia demasiado en la grada en estos niveles. "Me mira el niño otra vez con una cara... que digo, el viaje de vuelta me lo tengo yo que comer... ¡Qué marque!", deseaba para amenizar la vuelta a sabiendas de que se había vuelto a avergonzar.