Así es Candela González: actriz, cantante y nueva invitada de Pasapalabra

Pasapalabra es uno de los concursos más vistos en la televisión de nuestro país. La combinación del formato ha consolidado al programa como uno de los mayores referentes del entretenimiento familiar.

Desde su regreso a Atresmedia, Roberto Leal presenta el concurso. Cada tres días, cuatro famosos acuden al programa para participar en las pruebas y divertirse con los participantes.

Además, los invitados tienen la importante tarea de sumar el máximo de segundos posibles para la prueba final del Rosco. Una misión que ha cobrado mayor importancia en las últimas horas, tras la confirmación de la cadena.

Antena 3 ha puesto fecha al desenlace de la rivalidad entre Manu Pascual y Rosa Rodríguez. El próximo jueves, a las 23:00 horas, se entregará el mayor bote de la historia de Pasapalabra, cerca de 2,7 millones de euros.

La emisión comenzará justo después de la entrevista que ambos concederán a 'El Hormiguero', de Pablo Motos. De hecho, fue el presentador quien ofreció la primicia en su programa, anunciando la programación especial de Antena 3.

En este contexto, los concursantes estarán acompañados de Javier Veiga, Candela González, Elena Furiase y Marwán. Por este motivo, hoy vamos a conocer la carrera de una de las invitadas.

Candela González (Málaga, 1998) es una de las actrices con mayor proyección de la industria audiovisual española. La intérprete se presentó al casting de la película 'Mi soledad tiene alas', opera prima de Mario Casas.

González fue escogida y protagonizó la película junto a Óscar Casas. Más tarde, saltó a la fama por interpretar el papel de Ingrid en la serie de ficción 'El refugio atómico', estrenada en Netflix.

Previamente, la actriz era cantante de música urbana bajo el pseudónimo de Candelacuore. Además, la artista formaba parte del colectivo Free Sis Mafia antes de dedicarse al mundo de la actuación.