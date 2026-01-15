Canco Rodríguez viene a darlo todo hoy en Pasapalabra: esta es su trayectoria

Hoy es día de cambio de concursantes de "Pasapalabra". No de los que van a luchar por el bote final en el Rosco, sino de las celebridades que ayudan a los mencionados a sumar segundos para su cronómetro en la gran prueba final. Uno de ellos es el archiconocido Canco Rodríguez, y aquí te hablaremos de él, tanto de su vida personal como de, especialmente, su trayectoria profesional.

Su nombre real es Juan José Rodríguez Rodríguez, y nació el 8 de julio de 1977 en Cártama (Málaga). Ya desde joven mostró tener numerosas inquietudes artísticas, por lo que, a la vez que estudiaba periodismo, también realizó estudios de Arte Dramático. La primera carrera mencionada la terminó dejando para mudarse a Madrid y seguir estudiando en la Escuela de Cristina Rota. Tras ello, trabajó varios años en teatro de calle y espectáculos de mimo y clown en Badajoz.

Sin embargo, como muchos ya sabréis, el gran salto lo dio por su papel de "El Barajas" en la popular serie de comedia "Aída". El personaje, totalmente entrañable, divertido y con aura de barrio, le sentó como un guante, y muchos se enamoraron de él. Tanto que, aunque comenzó como secundario, se acabó convirtiendo en uno de los principales de toda la serie, desde su comienzo hasta su final (2005-2015).

Aunque es famoso por el ya mencionado papel, también ha participado en otros proyectos de gran renombre como "Los Serrano", "Hospital Central" o "La reina del pueblo". En cine, ha aparecido en trabajos como “Fuga de cerebros” o “Fuga de cerebros 2: Ahora en Harvard”. Por supuesto, también ha trabajado mucho en teatro, tanto el convencional como el musical, donde ha participado en obras como "Hoy no me puedo levantar", "The Hole 2" o "The Hole Zero".

En cuanto a su vida personal, se casó en 2017 con Marta Nogal, bailadora y coreógrada, con quien tuvo su primer hijo en 2021. Aun así, ha solido ser discreto con todo lo que engloba su vida privada.