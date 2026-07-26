Cancelan a Aitana en Argentina por su apoyo a España en el Mundial tras el veto al concierto de Rosalía

La final del Mundial 2026 sigue siendo difícil de digerir en Argentina. La derrota frente a España ha dejado heridas abiertas en parte de la afición y la polémica ya ha trascendido el ámbito deportivo. En los últimos días, el mundo de la música también se ha visto salpicado por la tensión, con algunos sectores argentinos cargando contra artistas como Rosalía y, ahora, Aitana, por su apoyo a la selección campeona.

La cantante catalana estuvo en la celebración de España en Madrid. La Federación la contrató para cantar 'Superestrella', una de las canciones de la selección durante el Mundial. Además de cantar, también mostró públicamente su respaldo al combinado nacional durante el campeonato, algo que fue bien recibido en España, pero que ha despertado críticas entre algunos sectores argentinos tras la derrota en la final.

De Rosalía a Aitana

La polémica se ha formado después de que una marca de ropa argentina anunciase en sus redes sociales que dejaría de utilizar el nombre 'Aitana' como identidad comercial. En un comunicado con tono provocador, la empresa explicó que no quería mantener ninguna vinculación con un nombre asociado actualmente a una figura española. "Comunicado oficial. Hasta nuevo aviso, no queremos saber nada con el nombre de Aitana", Ahora se llama 'Tini', como la cantante argentina.

La final del Mundial, indirectamente, también salpicó (anteriormente) en Rosalía. La autora de 'La Perla' iba a hacer un tributo en la explanada del Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU) de la ciudad de Córdoba, pero fue suspendido 'por resguardo de los artistas'.

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El homenaje estaba previsto para este jueves, pero sus organizadores lo cancelaron tras recibir numerosos mensajes de odio, después de que la artista compartiera una publicación crítica con Argentina.

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Rosalía se terminó disculpando, pero la realidad es que Aitana no hizo referencia alguna a ningún rival. Solamente apoyó a su selección. La controversia podría verse afectada para el concierto que tiene previsto el próximo mes de octubre.