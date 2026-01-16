Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Can Yaman, actor de 'El turco', explica por qué fue detenido en una redada policial

El actor turco Can Yaman ha explicado las razones de su detención del pasado 10 de enero en Estambul.

Álex Pareja

El pasado 10 de enero, el actor Can Yaman fue detenido en Estambul tras una redada policial. Un hecho inexplicable que ha generado mucha controversia en los últimos días, y que él mismo ha querido explicar con total naturalidad para que conozcamos lo sucedido.

El incidente y la detención

El actor, conocido por su trabajo en producciones televisivas como la reciente serie 'El Turco' en Movistar Plus, fue detenido el pasado 10 de enero en una discoteca de la capital junto a otras seis personas, entre las que se encuentran la actriz Selen Görgüzel, en el marco de una operación antidroga.

A pesar del revuelo, todos quedaron en libertad sin cargos en cuestión de horas, permitiendo a Can Yaman retomar inmediatamente el rodaje y la promoción de su nuevo proyecto, donde da vida a un jenízaro injustamente difamado.

Can Yaman, que domina el español con fluidez tras varios meses de rodaje en Tenerife, eligió Estambul para sus vacaciones navideñas de tres semanas, ignorando las advertencias sobre los controles nocturnos en la ciudad. Confiesa que le encanta salir de fiesta y que lo hizo a pesar de estas advertencias, según ha contado a 20 Minutos.

Así que sí, Can Yaman fue detenido el pasado 10 de enero en una discoteca de Estambul como parte de una redada antidroga de la policía, pero fue puesto en libertad sin cargos unas horas después, dejando el incidente en una mera anécdota que ha comentado con total naturalidad.

La trayectoria profesional de Can Yaman lo posiciona como uno de los actores turcos más internacionales: saltó a la fama con 'Erkenci Kuş', que lo catapultó en Latinoamérica y España, seguido de éxitos como 'Bay Yanlış' y 'Daydreamer', donde su química con Demet Özdemir conquistó a millones de espectadores.

En el mundo del cine, habrilladoo en 'Mr. Wrong' junto a Özge Gürel, y ahora con 'El Turco' consolida su presencia en plataformas globales, combinando la acción histórica con un encanto natural que lo ha convertido en uno de los actores más buscados del momento a nivel internacional.

