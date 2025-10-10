La campeona de heptatlón rompe el silencio y denuncia a su exentrenador por abuso sexual: “Me pidió que me quitara el sujetador”

Escándalo en el atletismo belga. La atleta Hanne Maudens, campeona de heptatlón, ha sido víctima de comportamientos abusivos por su entrenador. Lo ha hecho en una entrevista concedida a la revista Dag Allemaal, Maudens explica que la verdadera razón de su retirada temporal del heptatlón no fue una lesión ni una decisión táctica, sino el trauma derivado de los abusos sufridos.

Maudens relató que su entrenador la sometía a una presión constante, criticando su rendimiento y su cuerpo, además de imponerle entrenamientos extenuantes. Este entorno tóxico terminó por afectar gravemente su salud mental, llevándola a un punto de agotamiento total. La atleta confesó que llegó a vivir bajo una tensión permanente, sintiéndose vigilada en todo momento.

Humillaciones, presión y control

Entre los episodios más duros, Maudens narró uno ocurrido durante una concentración en Sudáfrica, donde su entrenador intentó sobrepasarse bajo el pretexto de un masaje deportivo. A raíz de ese suceso, su mente bloqueó parte de lo ocurrido, y solo a través de terapia especializada ha podido empezar a procesar el trauma.

“Me fui porque sufrí un comportamiento inaceptable por parte de mi exentrenador”, confiesa. Maudens detalla una relación profesional marcada por humillaciones verbales, presión constante, control extremo sobre su alimentación y una carga física desmedida. Entrenaba en condiciones extenuantes, bajo un control casi total, lo que la llevó a experimentar un gran desgaste físico y psicológico. “Vivía bajo una tensión continua sobre mi cuerpo, mi rendimiento y mi aspecto físico”, relata.

La Federación Flamenca de Atletismo evitó el caso

La atleta también denunció la falta de apoyo institucional cuando decidió contar lo sucedido. Asegura que la Federación Flamenca de Atletismo desestimó su denuncia para proteger la imagen del deporte, ignorando su testimonio y evitando una investigación formal. Según ella, el sistema deportivo no ofrece recursos independientes para las víctimas, lo que deja a los atletas totalmente desamparados.

Ante la inacción de las autoridades deportivas, Maudens decidió emprender acciones legales y presentó dos denuncias contra su exentrenador. Su objetivo es que su caso sirva para impulsar un cambio y garantizar que ninguna atleta vuelva a vivir una situación similar. “Siempre somos los últimos en ser escuchados, pero eso debe cambiar”, afirmó con determinación.

Actualmente, Hanne Maudens ha retomado los entrenamientos con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de 2028. Más allá de su meta deportiva, busca promover una transformación en la cultura del atletismo belga, fomentando un entorno más seguro y humano para todos los deportistas.