Economía
Campaña de la Renta 2025: Estas son las fechas clave de este año
Este año la Campaña tendrá lugar ligeramente más tarde que las dos anteriores
La mayoría de los españoles dentro de poco tendrán la atención puesta en la nueva Campaña de la Renta de 2025. Y es que dará comienzo dentro de muy poco tiempo, aunque este año será ligeramente más tardía en los dos anteriores. En este post te explicamos la fecha de inicio y cuánto tiempo tendrás para presentar la declaración.
Este año, la Campaña de la Renta de 2025 dará comienzo el 8 de abril de 2026. Por el contrario, el año pasado arrancó el 2 de abril, mientras que hace dos años su inicio tuvo lugar el 3 de abril.
Este año, su arranque se llevará a cabo justo para el final de la Semana Santa. Las declaraciones se podrán presentar por internet y la fecha final es el 30 de junio de 2026.
Los contribuyentes podrán tener acceso al borrador y los datos fiscales de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por medios electrónicos, a través del Servicio de tramitación del borrador/declaración, en la dirección electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a partir del mismo 8 de abril. Aunque antes podrás conseguir el número de referencia, visualizar y descargar los datos fiscales.
Por otro lado, los que quieran presentar la declaración de la renta por teléfono, tendrán que esperar hasta el 6 de mayo y también tendrán hasta el 30 de junio de 2026. Si quieres pedir cita, el plazo de solicitud es desde el 29 de abril hasta el 27 de junio.
Y si quieres presentarla presencialmente en una oficina, tendrás entre el 1 y el 30 de junio de 2025 para hacerlo (y entre el 29 de mayo y el 27 de junio para solicitar la cita).
Los métodos de pago serán los habituales: mediante domiciliación, pago mediante cargo en cuenta, Número de Referencia Completo (NRC), tarjeta de crédito o débito, en condiciones de comercio electrónico seguro y mediante transferencias instantáneas efectuadas a través plataformas de comercio electrónico seguro.
- Ni Via Veneto ni Botafumeiro: Pep Guardiola, enamorado de este restaurante de Barcelona
- Cambio en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar un gasto addicional
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para este fin de semana: 'La nieve llega a estas ciudades
- Sale a la luz el nuevo amor de Ilia Topuria: una influencer española
- Roberto Leal, obligado a dar la cara por un posible 'tongo' en 'Pasapalabra': 'No hay duda
- Los expertos advierten a los familiares sobre las donaciones de vivienda y sus consecuencias: 'Siempre es mejor heredar
- Las redes estallan y acusan de 'tongo' a Pasapalabra tras el histórico bote de Rosa Rodríguez
- Penisgate', el tamaño sí que importa: Polémica en los JJ. OO. de Invierno por inyecciones entre los saltadores de esquí