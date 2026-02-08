Campaña de la Renta 2025: Estas son las fechas clave de este año

La mayoría de los españoles dentro de poco tendrán la atención puesta en la nueva Campaña de la Renta de 2025. Y es que dará comienzo dentro de muy poco tiempo, aunque este año será ligeramente más tardía en los dos anteriores. En este post te explicamos la fecha de inicio y cuánto tiempo tendrás para presentar la declaración.

Este año, la Campaña de la Renta de 2025 dará comienzo el 8 de abril de 2026. Por el contrario, el año pasado arrancó el 2 de abril, mientras que hace dos años su inicio tuvo lugar el 3 de abril.

Este año, su arranque se llevará a cabo justo para el final de la Semana Santa. Las declaraciones se podrán presentar por internet y la fecha final es el 30 de junio de 2026.

Los contribuyentes podrán tener acceso al borrador y los datos fiscales de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por medios electrónicos, a través del Servicio de tramitación del borrador/declaración, en la dirección electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a partir del mismo 8 de abril. Aunque antes podrás conseguir el número de referencia, visualizar y descargar los datos fiscales.

Por otro lado, los que quieran presentar la declaración de la renta por teléfono, tendrán que esperar hasta el 6 de mayo y también tendrán hasta el 30 de junio de 2026. Si quieres pedir cita, el plazo de solicitud es desde el 29 de abril hasta el 27 de junio.

Y si quieres presentarla presencialmente en una oficina, tendrás entre el 1 y el 30 de junio de 2025 para hacerlo (y entre el 29 de mayo y el 27 de junio para solicitar la cita).

Los métodos de pago serán los habituales: mediante domiciliación, pago mediante cargo en cuenta, Número de Referencia Completo (NRC), tarjeta de crédito o débito, en condiciones de comercio electrónico seguro y mediante transferencias instantáneas efectuadas a través plataformas de comercio electrónico seguro.