Ni el Camp Nou ni el Bernabéu: los arquitectos coinciden sobre los estadios más bonitos y que más merece la pena visitar

En el mundo del fútbol existen estadios cuya arquitectura e historia esconden más de lo que parece, constando como construcciones únicas que merece la pena visitar tanto si posees interés en el mundo del fútbol como si no. Pero, ¿cuáles son los más curiosos?

Según un reciente ranking de la revista VIAJAR, existen diferentes estadios repartidos a lo largo y ancho del mundo que poseen detalles únicos en todo el planeta. Y, lo mejor de todo, es que no se corresponden con los más famosos, al contrario de lo que muchos podrían pensar.

Empezando por el puesto número cinco con tal de ir de menos a más, tendríamos el Estadio Chinquihue de Chile, cuyo principal atractivo tiene que ver con que está construido en plena puerta de entrada a la Patagonia. De hecho, se encuentra ubicado en el mismo puerto de la ciudad de Puerto Montt.

En cuarta posición, la revista destaca el Estadio Municipal de Braga, el cual se encuentra construido en una cantera de granito del Monte Castro de la localidad. Algo que hace de este estadio un lugar único en el mundo al haber sido ideado, además, por el premiado arquitecto Eduardo Souto de MOura.

Llegando a los tres primeros puestos del ranking, pasamos a uno de los más originales de toda la lista, el cual se encuentra situado en Singapur y recibe el nombre de NS Square. Pero, ¿qué lo hace especial? Muy sencillo: se encuentra edificado sobre una plataforma flotante de enormes dimensiones.

La medalla de plata es para el Eidi Stadium; una edificación situada junto al atlántico en la isla de Eysturoy que delimita con el mar estando a escasos metros del agua. De hecho, se dejó de utilizar como estadio de fútbol hace años por la enorme cantidad de balones perdidos que acababan en el océano.

El primer puesto y, por tanto, el estadio de fútbol más curioso según la revista VIAJAR se corresponde con el Estadio Akron, el cual está construido de tal forma que simula un volcán cubierto. La edificación, situada en Zapopan, México, queda así como una de las más únicas del mundo.

Sin embargo, en el ranking se establecen otros estadios que merece la pena visitar en caso de que acudas a sus respectivas ciudades como, por ejemplo, el Igraliste Batarija de Croacia, el Estadui Monimental U de Perú, el Ottmar Hitzfield Arena de Suiza, el Henningsvaer Football Stadium de Noruega y el Changlimithang Stadium de Bután.