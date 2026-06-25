Un camionero jubilado explica por qué cada vez menos jóvenes quieren conducir camiones: “Eso echa para atrás”

El transporte es uno de los mercados laborales más activos en España desde hace décadas. Sin embargo, un camionero jubilado de 69 años ha revelado un problema cada vez más serio: existe una clara falta de relevo generacional en el negocio.

Por qué ser camionero interesa cada vez menos a los jóvenes

José Luis Maganto es un camionero jubilado que ha pasado buena parte de su vida en la carretera, cruzando toda clase de rutas por España e incluso fuera del país; algunos de los destinos que le ha llevado a visitar su profesión han sido Rusia o Turquía.

Si bien José Luis habla acerca de cómo ser camionero puede ser una profesión bonita y con cierto grado de libertad, no puede obviar las grandes pegas que presenta: es un trabajo muy duro, con largas jornadas laborales que llevan a pasar mucho tiempo fuera de casa.

Es aquí que el jubilado reconoce que a muchos jóvenes simplemente no les gusta el trabajo, no sienten vocación por ello. Y además plantea lo que es otro gran impedimento inicial: de primeras requiere una potente inversión económica.

Oferta de empleo para camioneros / Shutterstock

José Luis comenta que sacarse el carné de camión puede requerir de una inversión de 3.000 a 4.000 euros, a lo que además hay que sumarle el camión posteriormente. Eso, lógicamente, imposibilita que muchos jóvenes se planteen darle una oportunidad.

El jubilado considera que se necesita mejor formación y reforzar la profesión sobre todo desde las autoescuelas. Al fin y al cabo, José Luis cree que es una de esas profesiones útiles para la sociedad que no deben perderse.

La realidad es que los transportistas son una pieza silenciosa pero imprescindible del funcionamiento diario del país. Muchos negocios pueden abrir cada mañana porque antes ha habido alguien en la carretera moviendo mercancías, alimentos, materiales o productos básicos.

Por eso, si España empieza a quedarse corta de camioneros, el problema no se quedará sólo dentro del sector. Las consecuencias pueden sentirse en comercios, cadenas de suministro y empresas que dependen de que todo llegue a tiempo.