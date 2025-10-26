SOCIEDAD
¿Caminas mirando al suelo? Esto es lo que dice la psicología sobre ello
Muchas personas no miran al frente cuando caminan por la calle, y esto puede ser por diferentes motivos
Seguro que más de una vez te has fijado en alguna persona que va caminando por la calle o por el campo pero no va mirando hacia adelante. Y no hablamos de alguien que esté andando y mirando al móvil, sino que directamente está yendo hacia algún lugar pero sin distracciones y mirando directamente al suelo.
O puede ser que incluso te haya pasado a ti alguna vez. Y esto puede deberse a diferentes motivos, según explica la propia ciencia de la mente: la psicología.
Una de las razones puede ser la que parece más obvia: tristeza o desánimo. Cuando estás pasando por un mal momento, sueles estar absorto en tus pensamientos y con los ánimos por los suelos, lo que provoca que tengas una postura más encorvada mientras caminas, como decaída, y estés mirando al suelo.
Otra de las razones es baja autoestima. Si caminas mirando hacia abajo o ves a alguien que lo hace con el objetivo de evitar miradas directas con las personas se debe a ciertas inseguridades o baja autoestima, algo muy común en la sociedad actual.
Pero no siempre es por alguna razón negativa; hay personas que caminan sin mirar al frente porque están reflexionando sobre algo personal y no tiene por qué ser algo malo. O también puede deberse a simple distracción.
Otro de los motivos es el contexto cultural. Y es que hay entornos donde mirar al suelo es señal de reespeto y modestia, y no implica sufrir una tristeza o baja autoestima. En otros contextos esta mirada hacia el suelo significa simple desconexión, y tampoco tiene por qué ser negativa. ¿Y tú, con qué motivo caminas mirando al suelo?
- La confesión más sincera de Nicki Nicole: '¿Estás embarazada? No, pero...
- La Seguridad Social añadirá años de cotización correspondientes a periodos sin empleo a quienes hayan trabajado menos de 25 años, para que su pensión no se vea reducida
- Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- Alberto Herrera, 33 años, reflexiona sobre los autónomos: 'Los mismos que se meten con las grandes empresas celebran que haya menos autónomos, siendo la frutería de Paqui
- Un creador de contenido desmonta la teoría sobre el césped del Santiago Bernabéu: '¡Aquí no se pinta nada!
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la borrasca Benjamín: 'Nos afectará
- Ale Lupidi revela cuánto dinero ahorró en Suiza: 'No soy un genio, solo una persona normal
- Terremoto en casa de Iker Casillas: El motivo por el que han detenido a su empleada del hogar