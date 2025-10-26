¿Caminas mirando al suelo? Esto es lo que dice la psicología sobre ello

Seguro que más de una vez te has fijado en alguna persona que va caminando por la calle o por el campo pero no va mirando hacia adelante. Y no hablamos de alguien que esté andando y mirando al móvil, sino que directamente está yendo hacia algún lugar pero sin distracciones y mirando directamente al suelo.

O puede ser que incluso te haya pasado a ti alguna vez. Y esto puede deberse a diferentes motivos, según explica la propia ciencia de la mente: la psicología.

Una de las razones puede ser la que parece más obvia: tristeza o desánimo. Cuando estás pasando por un mal momento, sueles estar absorto en tus pensamientos y con los ánimos por los suelos, lo que provoca que tengas una postura más encorvada mientras caminas, como decaída, y estés mirando al suelo.

Otra de las razones es baja autoestima. Si caminas mirando hacia abajo o ves a alguien que lo hace con el objetivo de evitar miradas directas con las personas se debe a ciertas inseguridades o baja autoestima, algo muy común en la sociedad actual.

Pero no siempre es por alguna razón negativa; hay personas que caminan sin mirar al frente porque están reflexionando sobre algo personal y no tiene por qué ser algo malo. O también puede deberse a simple distracción.

Otro de los motivos es el contexto cultural. Y es que hay entornos donde mirar al suelo es señal de reespeto y modestia, y no implica sufrir una tristeza o baja autoestima. En otros contextos esta mirada hacia el suelo significa simple desconexión, y tampoco tiene por qué ser negativa. ¿Y tú, con qué motivo caminas mirando al suelo?