Ni caminar ni andar en bicicleta: este sencillo ejercicio a partir de los 60 años ayuda a fortalecer el corazón y mejorar la circulación

Subir y bajar escaleras despacio puede convertirse en uno de los ejercicios más beneficiosos para las personas mayores de 60 años. Aunque a menudo se asocia con una actividad cotidiana sin mayor importancia, distintos especialistas coinciden en que esta práctica, realizada con moderación y de forma segura, ayuda a mejorar la salud cardiovascular, fortalecer la musculatura de las piernas y favorecer una mejor circulación sanguínea.

Con el paso de los años, el organismo experimenta cambios naturales que afectan tanto al corazón como a la capacidad aeróbica. La pérdida progresiva de masa muscular y de elasticidad en los vasos sanguíneos hace que mantenerse físicamente activo cobre todavía más importancia. En este contexto, organismos como la Organización Mundial de la Salud destacan que realizar ejercicio de forma regular contribuye a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión y accidentes cerebrovasculares.

Una de las ventajas de subir escaleras es que incrementa la frecuencia cardíaca más que caminar sobre una superficie llana, convirtiéndose en un ejercicio aeróbico de intensidad moderada. Además, cada escalón obliga a trabajar grupos musculares como cuádriceps, glúteos y pantorrillas, fundamentales para conservar la estabilidad, la movilidad y prevenir caídas, uno de los principales riesgos asociados al envejecimiento.

A este beneficio se suma una mejora de la circulación. El esfuerzo de las piernas favorece el retorno de la sangre hacia el corazón, lo que puede ayudar a aliviar la sensación de pesadez o hinchazón que muchas personas experimentan en las extremidades inferiores con el paso de los años.

Los especialistas insisten, no obstante, en que la clave está en la intensidad. El objetivo no es subir las escaleras lo más rápido posible ni terminar completamente agotado, sino mantener un ritmo constante y controlado que permita elevar ligeramente el pulso sin provocar una fatiga excesiva. Ese nivel de esfuerzo moderado es el que recomiendan entidades como el Colegio Americano de Medicina del Deporte para obtener beneficios cardiovasculares con un riesgo reducido.

Eso sí, antes de incorporar este hábito conviene tener en cuenta algunas precauciones. Las personas con problemas importantes de equilibrio, artrosis avanzada, enfermedades cardíacas no controladas o antecedentes de caídas deberían consultar previamente con un profesional sanitario.

Para practicarlo con seguridad, los expertos aconsejan utilizar escaleras bien iluminadas y con pasamanos, llevar calzado antideslizante, subir y bajar los escalones despacio, apoyando completamente el pie, y comenzar con recorridos cortos de entre cinco y diez minutos, aumentando el tiempo de forma progresiva según la condición física de cada persona. De este modo, una actividad tan cotidiana puede convertirse en un sencillo aliado para mantenerse activo y cuidar la salud después de los 60 años.