Camilo y Pablo Motos advierten de los peligros de ChatGPT en 'El Hormiguero': "Como cuando apareció el primer coche"

Este lunes arrancaba la tercera semana de 'El Hormiguero' en su franja horaria habitual, el prime time, donde es amo y señor de las noches televisivas en España. El equipo está un año más encabezado por Pablo Motos y cuenta con la colaboración de las hormigas, Trancas y Barrancas, para entrevistar diariamente a algún famoso que quiere promocionar su último trabajo.

El miércoles 17 estuvo dedicada al cantante Camilo, artista detrás de éxitos como 'Vida de rico' o 'Tutu'. Además, es el marido de la actriz venezolana Evaluna Montaner y yerno del cantante argentino Ricardo Montaner, aunque el colombiano se reconoce fácilmente por su extravagante bigote al estilo 'Dalí'.

En la parte final de la entrevista, de hecho, aparecieron los dos integrantes de su familia y regalaron una bonita interpretación del tema 'Si tuviera que elegir', uno de los más icónicos en la carrera del suegro del invitado.

El daño que hace la IA en los sentimientos humanos

La música fue uno de los temas que salieron a escena y se centraron en la última canción publicada, 'Maldito ChatGPT', cuando Camilo aprovechó para dejar una interesante reflexión sobre los usos para los que se está empleando la IA.

"Me genera mucha curiosidad la manera en que todo el mundo está usando la IA como fuente de soporte frente a cosas que no son de lo universo de lo intelectual. Por ejemplo, quiero entender lo que siento por mi esposa, o usándolo como si fuera un psicólogo", apuntaba antes de definirlo como "una herramienta que refleja lo que tú manifiestas hacia afuera".

De hecho, la comunidad científica ya está alertando del perjuicio de confiar en la IA para este tipo de consultas, pues es fácil que lleve a equívoco a la persona que busca respuestas al solamente confirmar los pensamientos de quien la está utilizando, además de no dar información 100% verídica con tal de adaptarse precisamente a cada caso.

Revela que la IA le indicó que su pareja ideal era "una persona completamente diferente a su esposa", algo que le invitó a pensar a cuánta gente le podría estar ocurriendo algo similar y que fue el germen que dio origen al 'single'.

Pablo Motos añadía una comparación que podría ser igualmente válida en este caso: "Es como cuando apareció el primer coche. No había señales de circulación hasta que empezaron a chocarse unos con otros y aparecieron las normas para poner unos límites", apuntaba el presentador.