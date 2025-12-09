Cambios en la jubilación: la Seguridad Social subirá la edad para algunos trabajadores a partir de 2026

La inflación y la subida constante de los precios siguen siendo una de las mayores preocupaciones de los españoles. Pero, junto a ello, también inquieta qué ocurrirá en el futuro con las pensiones y cómo afectarán las reformas que se van aplicando año tras año.

En los últimos años, el sistema de pensiones ha experimentado varios cambios, y en 2026 llegarán novedades importantes tanto para los pensionistas como para los trabajadores en activo que tengan previsto retirarse ese año.

Uno de los cambios más destacados será el aumento de la edad de jubilación para determinados colectivos, una modificación que forma parte del calendario progresivo establecido en la última gran reforma del sistema.

Cambios en la edad de jubilación

Estos cambios son consecuencia de la reforma de las pensiones de 2011, implementada en plena crisis financiera con el objetivo de asegurar la sostenibilidad del sistema. La Ley 27/2011 estableció que la edad ordinaria de retiro podría llegar hasta los 67 años, dos años más que la edad previa a la reforma, aunque esta cifra solo aplica a quienes no cumplan determinados requisitos de cotización.

La aplicación de la reforma se realiza de manera progresiva: desde 2013 y hasta 2027, cada año aumenta la edad de jubilación para los trabajadores que no alcanzan un determinado requisito de cotización. En cambio, aquellos que sí cumplen con la cotización requerida pueden retirarse a la edad anterior a la reforma.

Según la Ley General de la Seguridad Social, en 2026 la edad de jubilación será de 65 años para quienes hayan cotizado 38 años y tres meses. Quienes no han llegado a ese mínimo, la edad de retiro será de 66 años y 10 meses, lo que supone un incremento de dos meses respecto a 2025.

Jubilación anticipada en 2026

La edad de jubilación anticipada también se verá afectada por estos cambios. En 2026, la jubilación anticipada voluntaria podrá solicitarse a partir de los 63 años siempre que se cumpla con el periodo de cotización requerido, o a los 64 años y 10 meses si no se alcanza.

En el caso de la jubilación anticipada involuntaria, derivada de despidos u otras causas no imputables al trabajador, la edad mínima será de 61 años para quienes hayan cotizado 38 años y tres meses, y de 62 años y 10 meses para quienes se queden por debajo.