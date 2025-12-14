Cambios en Hacienda: A partir del 1 de enero, los Bizum tendrán que ser declarados en España

Bizum se ha convertido en una herramienta imprescindible para gran parte de la población en España. Nació como una alternativa ágil para transferir dinero entre amigos y familiares, pero con el paso del tiempo su uso se ha ampliado hasta convertirse en uno de los medios de pago más habituales, tanto en el ámbito personal como en el profesional. En la actualidad, cuenta con más de 27 millones de usuarios y mueve un volumen constante de operaciones, lo que la posiciona como una pieza fundamental dentro de la economía digital del país.

Este uso masivo ha llevado a la Agencia Tributaria a poner el foco en las transacciones realizadas a través de Bizum, especialmente cuando estas no responden a simples intercambios personales. A partir del 1 de enero, Hacienda refuerza el control sobre los movimientos realizados mediante esta plataforma, con el objetivo de evitar el fraude fiscal y asegurar que los ingresos que deban tributar lo hagan correctamente.

Lo que se puede hacer con los bizums

Es importante aclarar que no todos los Bizum tendrán que declararse. Los envíos de dinero entre amigos o familiares, como compartir gastos de una cena, un regalo conjunto o devolver un préstamo personal, no tributan y, por tanto, no deben incluirse en la declaración de la renta. Estos movimientos se consideran transferencias entre particulares sin ánimo de lucro.

Sin embargo, la situación cambia cuando Bizum se utiliza como medio de cobro por una actividad económica. Autónomos, profesionales y pequeños negocios que reciben pagos a través de Bizum están obligados a declarar esos ingresos, del mismo modo que lo harían si cobraran en efectivo, por transferencia bancaria o con tarjeta. Para Hacienda, Bizum no es más que otro canal de pago.

El refuerzo del control fiscal no implica que los usuarios tengan que declarar cada operación individual, sino que las entidades bancarias informan a la Agencia Tributaria de los movimientos cuando detectan ingresos recurrentes o vinculados a una actividad económica. Esto permite a Hacienda cruzar datos y comprobar si esos ingresos han sido correctamente reflejados en las declaraciones correspondientes.

Hacienda está pendiente de todo

Uno de los errores más comunes es pensar que Bizum “no deja rastro”. Al estar vinculado a una cuenta bancaria, todas las operaciones quedan registradas, lo que facilita su seguimiento por parte de la Administración. Si Hacienda detecta ingresos no declarados, puede exigir el pago de los impuestos correspondientes e incluso imponer sanciones.

Por ello, los expertos recomiendan llevar un control claro de los Bizum recibidos, diferenciando los pagos personales de los profesionales. En el caso de autónomos y negocios, es aconsejable usar Bizum exclusivamente para la actividad económica o, al menos, llevar un registro detallado que facilite la contabilidad y la posterior declaración de impuestos.