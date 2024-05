Cambios en el equipaje de mano: El movimiento del Gobierno que da esperanza a los viajeros

Movimiento de ficha del Ministerio de Consumo en el debate en torno a si las aerolíneas tienen derecho a cobrar o no por subir el equipaje de mano a bordo del avión. El departamento en cuestión ha llevado al siguiente nivel el expediente que abrió a varias aerolíneas 'low cost' por una serie de prácticas que consideraron abusivas (cobrar por el equipaje de mano o por elegir asiento cuando se viaja con personas dependientes) y, según ha adelantado este viernes por la mañana la Cadena SER, les ha impuesto una sanción de 150 millones de euros por ello.

Las compañías multadas serían Ryanair, EasyJet y Volotea entre otras. Según la información que maneja Facua, una de las asociaciones de consumidores que ha denunciado repetidamente el asunto, la aerolínea irlandesa sería la que se lleva la multa más alta. "Se trata de las primeras multas impuestas por la autoridad de Consumo del Gobierno de España desde que asumió la potestad sancionadora en mayo de 2022", subraya la entidad en un comunicado, en el que también enfatiza que son las sanciones más altas que ha impuesto jamás una autoridad española en materia de protección de los consumidores.

No extraña, pues, que el mercado de las aerolíneas en su conjunto se haya dado por aludido. De hecho, ha sido la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) la que ha respondido al saberse la noticia asegurando que rechaza "frontalmente" la decisión del Gobierno y que considera que las multas son de "cuantías desproporcionadas". Esta ofensiva contra el cobro de la maleta de cabina –aseguran– suprime "la opción de los pasajeros de contratar exactamente lo que necesiten".

"De este modo, los cerca de 50 millones de pasajeros que hoy en día no llevan maleta de cabina a bordo y sólo viajan con el equipaje de mano bajo el asiento, no podrían beneficiarse de pagar sólo por los servicios indispensables, obligándoles a contratar servicios que no utilizan", argumenta esta asociación que insiste en que se trata de una práctica legal.

De su comunicado se desprende, asimismo, que las aerolíneas afectadas recurrirán la multa, pues ALA enfatiza que el proceso sigue abierto y que cabe recurso de alzada. Fuentes del Ministerio de Consumo explican que, efectivamente, las compañías afectadas tienen ahora derecho a presentar un recurso de alzada ante el titular del Ministerio (es decir, el ministro Pablo Bustinduy) y, si se agotara esta vía administrativa, incluso a acudir a los tribunales para seguir discutiendo la decisión.

Desde Facua no han tardado en valorar "muy positivamente" una multa que califican de "hito histórico" en la protección de los derechos de los consumidores. "Han sido casi seis años batallando para lograr que las autoridades actuasen contra unas prácticas por las que las aerolíneas vienen inflando ilícitamente sus beneficios y por fin lo hemos logrado", señala, en un comunicado, el secretario general de la asociación, Rubén Sánchez, que aprovecha para animar a los usuarios afectados a reclamar su dinero.