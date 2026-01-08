Tiempo
Cambio de tiempo en Catalunya: El Meteocat confirma el fin del frío intenso
Las temperaturas máximas subirán de forma acusada, especialmente en el litoral y prelitoral
La estabilidad va ganando terreno en Cataluña según la última previsión publicada por el Servei Meteorológic de Catalunya (Meteocat), un organismo que ha comenzado a avisar del cambio de tiempo que se avecina a lo largo de los próximos días en la región.
Sin ir más lejos, a primera hora de la mañana de este jueves 8 de enero de 2026 todavía quedaban algunas precipitaciones en el noroeste de Cataluña, en la zona de Vielha y La Seu d'Urgell, pero en el resto de la comunidad, primarán las nubes y cielos cubiertos, con escaso riesgo de lluvia.
Eso sí, mucho cuidado con los bancos de niebla en las zonas habituales: interior y depresión central. Aquí pueden ser persistentes y durar hasta bien entrado el mediodía, dejando en estas zonas temperaturas algo más bajas de las que se predicen.
Suben las temperaturas
Después de tantos días con abrigos, bufandas y guantes, todos esperábamos con ansias un cambio en las temperaturas.
Según confirma el Meteocat, la temperatura máxima subirá de forma acusada, especialmente en el litoral y prelitoral. En cambio, en puntos de la depresión central afectados por la niebla persistente, la temperatura únicamente subirá ligeramente.
Nieve solo en el Pirineo
Si miramos el mapa de previsión del viernes 9 de enero, veremos nevadas de importancia en el norte de la comunidad. Y es que seguirá nevando y lloviendo en buena parte del norte de Cataluña: la cota de nieve será de 1.200 metros a primera hora del día, bajando hasta los 800 metros al finalizar la jornada.
La situación se volverá a repetir el sábado 10 de enero, con una cota de nieve que se situará en los 800-1.000 metros de altitud. Además, esta jornada las temperaturas pueden bajar ligeramente, pero sin alcanzar valores heladores como los que hemos venido registrando últimamente.
