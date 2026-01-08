Cambio de tiempo en Catalunya: El Meteocat confirma el fin del frío intenso

La estabilidad va ganando terreno en Cataluña según la última previsión publicada por el Servei Meteorológic de Catalunya (Meteocat), un organismo que ha comenzado a avisar del cambio de tiempo que se avecina a lo largo de los próximos días en la región.

Sin ir más lejos, a primera hora de la mañana de este jueves 8 de enero de 2026 todavía quedaban algunas precipitaciones en el noroeste de Cataluña, en la zona de Vielha y La Seu d'Urgell, pero en el resto de la comunidad, primarán las nubes y cielos cubiertos, con escaso riesgo de lluvia.

Eso sí, mucho cuidado con los bancos de niebla en las zonas habituales: interior y depresión central. Aquí pueden ser persistentes y durar hasta bien entrado el mediodía, dejando en estas zonas temperaturas algo más bajas de las que se predicen.

Suben las temperaturas

Después de tantos días con abrigos, bufandas y guantes, todos esperábamos con ansias un cambio en las temperaturas.

Según confirma el Meteocat, la temperatura máxima subirá de forma acusada, especialmente en el litoral y prelitoral. En cambio, en puntos de la depresión central afectados por la niebla persistente, la temperatura únicamente subirá ligeramente.

Nieve solo en el Pirineo

Si miramos el mapa de previsión del viernes 9 de enero, veremos nevadas de importancia en el norte de la comunidad. Y es que seguirá nevando y lloviendo en buena parte del norte de Cataluña: la cota de nieve será de 1.200 metros a primera hora del día, bajando hasta los 800 metros al finalizar la jornada.

La situación se volverá a repetir el sábado 10 de enero, con una cota de nieve que se situará en los 800-1.000 metros de altitud. Además, esta jornada las temperaturas pueden bajar ligeramente, pero sin alcanzar valores heladores como los que hemos venido registrando últimamente.