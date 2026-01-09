Malas noticias: este cambio de la Seguridad Social puede reducir la pensión de viudedad

En España, la Seguridad Social ha anunciado nuevas modificaciones sobre la normativa de pensiones. A partir del 1 de enero de 2026, ha entrado en vigor la nueva fórmula para calcular la pensión de jubilación en el Régimen de la Seguridad Social.

Esta medida fue aprobada por el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, aplicando un nuevo sistema de cálculo de la base reguladora. Además, se ha implantado un ajuste normativo que afectará a miles de pensiones de viudedad.

Según los últimos datos, más de 500.000 personas perciben una pensión de viudedad en España. Es habitual que este tipo de prestaciones perciban un complemento de mínimos, debido a su bajo importe.

Este complemento de la pensión contributiva se percibe cuando la prestación es inferior al importe mínimo anual. No obstante, los beneficiarios de este complemento deben cumplir con una serie de requisitos.

Los pensionistas que quieran acceder a este complemento tienen que residir en territorio español. Por otro lado, tampoco deben superar una serie de límites de ingresos, excluyendo la propia pensión.

Los pensionistas sin cónyuge a cargo tienen un límite de 9.442 euros anuales. Mientras, los pensionistas con cónyuge a cargo no deben superar los 11.013 euros anuales.

Estas rentas pueden provenir del trabajo, de los intereses bancarios, del capital o de cualquier otro ingresos distinto a la prestación. En caso de que el límite fuera superado, el complemento de mínimos dejaría de aplicarse.

Finalmente, cabe destacar que los pensionistas tienen la obligación de comunicar cualquier modificación de sus ingresos, especialmente si afecta a la percepción del complemento para la pensión de viudedad.