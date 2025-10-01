El cambio de 'look' de Rosalía para la Semana de la Moda en París

La Semana de la Moda de París forma parte de las cuatro grandes semanas de la moda mundiales. Además de celebrarse en la capital parisina, se celebra en Londres, Milán y Nueva York. Numerosos artistas y rostros conocidos desfilan por sus pasarelas durante los días de la celebración, que va del lunes 29 de septiembre de 2025 al martes 7 de octubre.

Una de ellas, es Rosalía. La artista de Sant Esteve Sesrovires acudió a París, como gran aficionada de la moda. Rosalía lució un look muy llamativo en territorio francés.

Un diseño imponente

En estos últimos días, Rosalía ha lucido varios looks, entre ellos un sencillo vestido blanco que contrasta con el vanguardismo de sus imponentes gafas y su chaqueta con estampado de camuflaje.

Para esta ocasión, optó por una blusa en blanco y negro con un diseño de escote halter y una falda de tiro bajo que posee una abertura amplia, revelando su tattoo en el muslo izquierdo. También usó medias negras con partes transparentes. Algunas revistas, incluyendo Glamour, han mencionado que "esto podría convertirse en la próxima moda" o "una manera en la que la artista se divierte".

Asimismo, desde esa publicación señalan que la estética gótica será una tendencia en este otoño, junto con cejas teñidas, labios de color morado oscuro y cabello rubio muy claro.

Nuevo álbum a la vista

El nuevo ciclo artístico de Rosalía está más cerca que nunca, sobre todo si tenemos en cuenta que inauguró el 2025 con un propósito muy claro: sacar su cuarto disco. Es una de las incógnitas de los fans de la cantante. De momento, existen diversas teorías y rumores acerca de cómo será el disco de la cantante.

Aunque sus seguidores llevan celebrando meses su posible llegada a través de gritos online como “R4 IS COMING”, este proyecto continúa en el aire.

Pero más allá de eso, lo cierto es que La Motomami se ha pronunciado. Ha sido durante la Semana de la Moda de París, cuando en mitad de un pequeño encuentro con varios de sus fans: "Muchas gracias, prontito, si Dios quiere". Tendremos álbum próximamente.