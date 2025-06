El cambio de 'look' de Gavi para pasar el calor que también ha seguido Marc Bartra: "La madre que me parió"

Los meses de verano son el mejor momento del año para cambiar un poco y muchas personas deciden hacerse peinados o lucir vestimentas poco habituales durante el resto del año. Las vacaciones y la posibilidad de disfrutar de planes únicos durante estas fechas llevan a los más atrevidos a mostrar sus mejores 'looks'.

Y si no, que se lo pregunten a los futbolistas. Cierto es que en el mundo del fútbol todo es posible y durante la temporada se pueden ver ciertos estilismos que en otras profesiones serían, si más no, considerados inadecuados o demasiado atrevidos, o simplemente la gente no se atreve a dar el paso.

No nos cansamos de ver el estilo de Jules Koundé llegando a los partidos o el atrevido cambio de color de pelo al que se sometió Lamine Yamal para el tramo final del curso, así como las ya famosas trenzas de Raphinha.

Ahora, con el calor intenso ya entre nosotros, son otros compañeros los que han decidido seguir el mismo camino y optar por el pelo de color claro, sorprendiendo a muchos de los seguidores en las redes sociales, que poco o nada esperaban que dieran el paso.

Gavi, un rubio más a la colección

Uno de ellos es Gavi. El mediocampista azulgrana nos tiene acostumbrados a un peinado bastante estándar que le acompaña desde su aparición en el primer equipo, hace ya unas temporadas. Sin embargo, como buen 'disfrutón' ha decidido cambiar al rubio platino para disfrutar de sus días de vacaciones, antes de que el 13 de julio tenga que regresar a la rutina de entrenamientos para empezar la pretemporada con el Barça.

Se ha encargado de darlo a conocer junto con su compañero y amigo, Lamine Yamal, en Ibiza, en una publicación en Instagram que acumula ya cerca de 1,5 millones de 'me gustas'. La sección de comentarios siempre es interesante de consultar, pues suele haber comentarios de otros famosos que valoran el 'cuadro'. En este caso, encontramos a un Íñigo Martínez que se pregunta si se ha olvidado de "las cejas".

Por otro lado, el propio Lamine encuentra la comparación con el rapero estadounidense Eminem, que durante una etapa de su carrera lució este mismo color de pelo. También comenta Neymar, que hace pocas fechas hizo de anfitrión al de Rocafonda durante sus vacaciones en Brasil: "Cracks", escribe.

Marc Bartra, entre el modelaje y la pelota

Otro de los que prefiere el rubio en verano es el veterano central del Real Betis y ex del Barça, Marc Bartra. También lo ha dado a conocer a través de Instagram, en su caso con una publicación donde sale él solo posando con una camiseta de tirantes y unas gafas de sol en el pecho.

En su caso, los comentarios también son destacables e incluyen los de algunos excompañeros y gente del 'famoseo'. En primer lugar, habla Andrés Iniesta, quien precisamente no destaca por la posibilidad de hacerse nada en el pelo: "Qué moral", le reconoce el manchego.

También Gerard Piqué ha dejado su pullita, y parece que se ha quedado alucinado al ver las dotes de modelo de su excompañero: "La madre que me parió...", pone. Otro futbolista que ha querido comentar es Borja Iglesias, otro de los destacados (y más criticados por cierto sector de la sociedad) en cuanto a 'outfits' durante la temporada, que piensa que falta "ahora solamente un baile para enseñarlo y para delante". Finalmente, destaca el adjetivo usado por Gerard Deulofeu, actualmente sin equipo, quien le describe como "felino".