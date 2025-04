Así era Karla Sofía Gascón hace 10 años

Karla Sofía Gascón está en el punto de mira tras publicar, en el pasado, unos tuits homófobos, islamófobos y catalanófobos. La actriz estuvo nominada a los Oscars por su papel en la película 'Emilia Pérez', aunque no consiguió ningún premio ni ella ni la obra cinematográfica. Además, era la segunda vez que aparecía públicamente desde la controversia por los mensajes en la red social de Elon Musk.

La intérprete decidió no acudir a los Premios Goya, pero sí que acudió a la gala de los Oscars, aunque tomó la decisión de no pasar antes por la alfombra roja y así evitar las preguntas de los medios de comunicación sobre los polémicos tuits. No obstante, el presentador de los premios, Conan 0'Brien, mencionó a la española bromeando que "si vas a tuitear sobre los Oscars, que sepas que mi nombre es Jimmy Kimmel". Tras finalizar la gala, solo dio unas breves declaraciones a EFE: "Ha sido intenso".

Sin embargo, el pasado de la actriz ha sido muy duro. En su autobiografía admitió que ya a los cuatro años se sentía mujer y que debido a este pensamiento ha tenido que vivir momentos muy dolorosos durante su educación, incluso pensó en sacarse la vida. Anteriormente, se llamaba Carlos hasta pasados los 40 años, que decidió operarse y se empezó a llamar Karla Sofía.

La intérprete se casó con Marisa Gutiérrez en 2004, pero en aquel entonces aún era un hombre. No obstante, en una entrevista declaró que "mi mujer siempre ha sabido con quién se casó, pero se quedó de piedra al verme mujer". Además, su pareja decidió dejarla, pero años después se volvieron a reencontrar. Actualmente, viven juntos con su hija de 13 años, Victoria Elena.

Marisa es uno de los pilares más fundamentales para entender el éxito de la actriz: "Sin mi mujer no estaría aquí, ha pasado de todo conmigo y siempre, al final, el amor que me tiene ha podido más que todas las putadas que le he hecho y que sigo haciendo".

Carlos Gascón / Google

En la película de 'Emilia Pérez', Sofía Gascón interpreta a un actor trans, el narco Manitas. Un suceso que sorprendió a todos sus seguidores, ya que vuelve a hacer de hombre años después de la operación de sexo. En el pasado, ella, en ese instante Carlos, había actuado en series como 'Canguros', 'El Súper', 'Calle Nueva' y 'Como el salir de Clase'.