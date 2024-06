Cambio en el IVA de la luz: El motivo por el que bajará a partir de julio

El precio de la electricidad está influenciado principalmente por los costos de producción y las leyes de oferta y demanda en el mercado eléctrico. Los costos de producción dependen de las fuentes de energía utilizadas, como combustibles fósiles, nucleares y renovables, y sus respectivos costos operativos.

La demanda de electricidad varía a lo largo del día y el año, afectada por factores como el clima y el uso industrial. En mercados mayoristas, el precio puede fluctuar frecuentemente debido a estos cambios en la oferta y la demanda.

Desde el inicio de la guerra de Ucrania, el precio se disparó sistemáticamente siendo la conocida como 'excepción ibérica', además de una rebaja del IVA lo único que pudo paliar los efectos de este conflicto en la energía de España.

La decisión del Gobierno de aplicar durante todo 2024 un IVA rebajado al 10% sobre el recibo de la luz está condicionada a que el precio del megavatio-hora en el mercado mayorista se sitúe por encima de 45 euros.

Y eso es lo que es muy probable que ocurra este mes de junio, después de que durante los primeros doce días el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista que publica el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) alcance los 53 euros por MWh y con una previsión para la última semana del mes de 55 euros por MWh.

"Tendría que llover mucho, pero mucho, mucho, de manera continuada. Y venir viento otra vez, como en invierno, pero no es invierno, así que no se va a dar. En horas solares sí pueden bajar mucho los precios, pero todavía no hay potencia suficiente para hundirlos porque aunque la demanda todavía no es muy alta (no hace tanto calor), las exportaciones tienen el mismo efecto", explica el experto en energía, Francisco Valverde a El Periódico de Cataluña.

Por tanto, el IVA que aplica al recibo de la luz volverá a bajar al 10%, desde el 21% en el que ha estado instalado en los últimos tres meses, si se mantiene la tendencia actual. Esto se traduce en una factura de la luz en julio que será un 8,6% más alta que la de abril para un consumidor con un consumo de 190 kilovatios-hora al mes a un precio fijo de 0,14 euros por kilovatio-hora y muy similar a la de enero, cuando el IVA también estaba al 10%, según la consultora Selectra. Además de la bajada del IVA, en julio subirán el impuesto especial sobre la electricidad del 3,8% actual al 5,11% y el impuesto sobre el valor de la producción subirá del 5,11% al 7%.