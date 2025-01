Así ha sido el impresionante cambio físico de Nacho Guerreros, Coque en 'La que se avecina'

'La que se avecina' es una de las series más reconocidas en España que se estrenó en 2007 y a día de hoy sigue siendo un éxito. Hasta la duodécima temporada narraba las aventuras y problemas cotidianos de la comunidad de vecinos 'Mirador de Montepinar', con personajes como Antonio Recio, Enrique Pastor, Maite Figueroa, Amador Rivas o Fermín Trujillo.

A lo largo de los años han ido pasando diferentes actores, pero uno de los personajes más queridos de la serie es Coque Calatrava, interpretado por Nacho Guerreros.

El actor ha sorprendido a todos compartiendo su cambio físico a lo largo de diez años: "El deporte ha sido mi salvación contra el estrés y la ansiedad, entre otras cosas", publicó en sus redes sociales.

A sus 54 años, Nacho Guerreros se mantiene en forma gracias a sus rutinas diarias, aunque ha asegurado que empezó tarde: "No había hecho deporte en la vida. A partir de los 30 entendí que tenía que hacer algo con mi cuerpo, cuidar mi alimentación y demás".

De la mano de Rudi Rodríguez, su entrenador personal, el actor está consiguiendo llevar una vida saludable: "Ahora entreno, hago dieta, como saludable, no fumo, no bebo y tengo buenos hábitos. Me he ido viciando con los años e incluso competí en un HYROX el año pasado”.

Nacho ha detallado qué tipo de deporte hace y de qué manera: "Hago de todo, pero el running no es mi fuerte... Así que hago entrenamientos de alta intensidad, natación y procuro entrenar todos los días si no tengo que trabajar. Me levanto a las 6 de la mañana y lo primero que hago es entrenar, y luego nadar. Yo entreno siempre en ayunas y antes tomo creatina, omega-3 y un par de cafés como pre entreno, siempre".