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El cambio físico de Bad Bunny: se pone muchos años encima y queda irreconocible

El cantante puertorriqueño estuvo en la Gala MET, mientras lucía un traje de la marca española Zara

Bad Bunny sorprendió a todo el mundo con su apariencia en la Gala Met

Bad Bunny sorprendió a todo el mundo con su apariencia en la Gala Met / SPORT.es

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

Bad Bunny será el gran protagonista en Barcelona el próximo 22 y 23 de mayo de 2026 en el Estadi Olímpic Lluís Companys. El cantante puertorriquño actuará los conciertos que tiene planificados en su gira mundial titulada "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour".

Esta semana, no obstante, participó en la Gala MET, con un parecido que inicialmente costaba reconocer que el era el artista puertorriqueño. Muchos asistentes quedaron desconcertados cuando pisó la alfombra roja para posar ante las cámaras, ya que lucía muy distinto a su imagen habitual. El artista recurrió al maquillaje para aparentar varias décadas más de edad, logrando un resultado que lo volvió prácticamente irreconocible en uno de los eventos más importantes del mundo de la moda.

Una apariencia con trasfondo

Para conseguir este efecto, dedicó varias horas a transformar su rostro con detalle. La intención era mostrar cómo podría lucir en el futuro, consiguiendo un impacto visual notable entre el público y los medios presentes.

Sin embargo, este tipo de decisiones no suelen ser casuales. Detrás de la transformación hay una estrategia clara vinculada al marketing. La temática de la exposición del Museo Metropolitano de Nueva York gira en torno al cuerpo dentro de la moda y la forma en que ha sido representado a lo largo del tiempo.

El artista originario de Puerto Rico apareció con el cabello completamente blanco, barba canosa, un bastón y arrugas muy marcadas, mostrando un cambio extremo en su apariencia. Además, volvió a apostar por la misma marca que utilizó en la Super Bowl, reafirmando su afinidad con Zara.

En cuanto a su vestimenta, eligió un conjunto clásico compuesto por pantalón elegante y americana cruzada. No obstante, el protagonismo recayó en una blusa con una gran lazada en el cuello, conocida como 'pussy bow', que aportaba un toque distintivo al atuendo.

Mucha presencia de famosos

La Gala MET 2026 contó también con la presencia de otros artistas latinos como Rauw Alejandro y Maluma, quienes formaron parte de la lista oficial difundida por la organización del evento.

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Aun así, en comparación con ediciones anteriores, la representación latina fue más reducida. Se notó especialmente la ausencia de figuras habituales, lo que hizo que la presencia de celebridades de esta comunidad resultara menos destacada en esta ocasión.

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