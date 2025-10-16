Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

TIEMPO

Así cambiará el tiempo en España a partir del fin de semana: qué zonas se verán afectadas por las lluvias

La dana Alice se marcha de España después de causar numerosos daños en el Mediterráneo

Temporal dana Alice

Temporal dana Alice / EFE

David Cruz

David Cruz

El Mediterráneo no olvidará durante semanas el paso de la dana Alice y los innumerables daños que ha dejado en zonas como Castellón y Tarragona el pasado fin de semana. Y pese a que la perturbación se ha alejado hacia otras latitudes, no podemos dejar de mirar el estado de los cielos: la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) adelanta un nuevo cambio de tiempo.

Según destaca el organismo estatal, la presencia de una masa de aire frío en altura mantendrá la inestabilidad en buena parte del este peninsular, con chubascos ocasionales que se pueden registrar tanto el viernes como el sábado, aunque sin la intensidad de los que dejó la dana Alice.

También irá cambiando poco a poco el tiempo en el norte de la Península Ibérica: la llegada de nuevas borrascas de origen atlántico a Galicia reactivará las lluvias en esta zona durante el fin de semana, después de varios días en los que ha primado el sol y las altas temperaturas (para la época del año en la que nos encontramos).

¿Dónde lloverá más en España este fin de semana?

Volviendo a la explicación de las nuevas lluvias en el Mediterráneo, la AEMET comenta que un anticiclón situado sobre las islas británicas envía aire frío en altura hacia la Península. Cuando este se combina con el viento húmedo de levante, se producen tormentas tanto en el litoral mediterráneo como en Baleares.

En este nuevo episodio de lluvias y tormentas, las zonas más afectadas serán nuevamente Comunidad Valenciana, Catalunya y Baleares, aunque Aragón y Castilla-La Mancha también permanecerán en alerta por precipitaciones.

Noticias relacionadas y más

De momento, no parece que el tiempo otoñal se vaya a extender por toda España, aunque las tormentas intensas se puedan repetir en aquellas zonas que ya han padecido el paso de la dana Alice.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. David Jiménez, abogado experto en herencias: 'Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio
  2. Daniel Sancho mueve ficha y empieza con su particular venganza: 'Ha llegado el momento
  3. La pesadilla de Rashford en Inglaterra: La mansión interminable que se ha convertido en un pozo sin fondo
  4. Aprueban el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: así se solicita
  5. La confesión de Marta Díaz que pone a Sergio Reguilón en el punto de mira
  6. ¿Qué debe hacer la familia cuándo fallece el titular de una cuenta bancaria?
  7. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la Dana Alice: 'Se esperan lluvias
  8. Así es 'Una, Grande, Libre', el bar del 'chino facha' que triunfa Madrid: 'Por corazón votaría a Vox, pero para gobernar quiero a Ayuso

Experto inmobiliario advierte: esta es la clave crucial para comprar una vivienda según tu perfil

Experto inmobiliario advierte: esta es la clave crucial para comprar una vivienda según tu perfil

Un experto en vivienda, sobre los pisos turísticos: 'de cero pisos a casi 400.000'

Un experto en vivienda, sobre los pisos turísticos: 'de cero pisos a casi 400.000'

Un médico español deja su profesión y se va a Alemania: gana el doble sirviendo mesas

Un médico español deja su profesión y se va a Alemania: gana el doble sirviendo mesas

Lleva más de 30 años con su pareja y no se casa para no perder la pensión de viudedad

Lleva más de 30 años con su pareja y no se casa para no perder la pensión de viudedad

"Este año te van a despedir": el abogado que alerta del aumento de despidos en España

"Este año te van a despedir": el abogado que alerta del aumento de despidos en España

Así cambiará el tiempo en España a partir del fin de semana: qué zonas se verán afectadas por las lluvias

Así cambiará el tiempo en España a partir del fin de semana: qué zonas se verán afectadas por las lluvias

Cuánto pagan los autónomos en 2025: así quedan las cuotas antes de la subida del Gobierno

Cuánto pagan los autónomos en 2025: así quedan las cuotas antes de la subida del Gobierno

El déficit de talento ya es el principal freno para el crecimiento de las empresas españolas, alertan CEOE y Grupo Clave

El déficit de talento ya es el principal freno para el crecimiento de las empresas españolas, alertan CEOE y Grupo Clave