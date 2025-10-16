Así cambiará el tiempo en España a partir del fin de semana: qué zonas se verán afectadas por las lluvias

El Mediterráneo no olvidará durante semanas el paso de la dana Alice y los innumerables daños que ha dejado en zonas como Castellón y Tarragona el pasado fin de semana. Y pese a que la perturbación se ha alejado hacia otras latitudes, no podemos dejar de mirar el estado de los cielos: la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) adelanta un nuevo cambio de tiempo.

Según destaca el organismo estatal, la presencia de una masa de aire frío en altura mantendrá la inestabilidad en buena parte del este peninsular, con chubascos ocasionales que se pueden registrar tanto el viernes como el sábado, aunque sin la intensidad de los que dejó la dana Alice.

También irá cambiando poco a poco el tiempo en el norte de la Península Ibérica: la llegada de nuevas borrascas de origen atlántico a Galicia reactivará las lluvias en esta zona durante el fin de semana, después de varios días en los que ha primado el sol y las altas temperaturas (para la época del año en la que nos encontramos).

¿Dónde lloverá más en España este fin de semana?

Volviendo a la explicación de las nuevas lluvias en el Mediterráneo, la AEMET comenta que un anticiclón situado sobre las islas británicas envía aire frío en altura hacia la Península. Cuando este se combina con el viento húmedo de levante, se producen tormentas tanto en el litoral mediterráneo como en Baleares.

En este nuevo episodio de lluvias y tormentas, las zonas más afectadas serán nuevamente Comunidad Valenciana, Catalunya y Baleares, aunque Aragón y Castilla-La Mancha también permanecerán en alerta por precipitaciones.

De momento, no parece que el tiempo otoñal se vaya a extender por toda España, aunque las tormentas intensas se puedan repetir en aquellas zonas que ya han padecido el paso de la dana Alice.