¡Lo cambiará todo! Científicos de China presentan la capa de invisibilidad de Harry Potter

Chu Junhao (78 años), líder de la Facultad de Ciencias en la Universidad Donghua, ubicada en Shanghai, y respetado académico de la Academia China de Ciencias, es el autor principal de este logro que podría cambiarlo todo. Una tecnología análoga a una capa de invisibilidad que "transformará nuestras vidas". En las palabras de Junhao, "en el futuro, todos contaremos con la capa al estilo de Harry Potter en nuestro armario". Este anuncio se realizó durante La Gran Velada Científica organizada por Bilibili, un reconocido portal de videos semejante a YouTube.

Este artefacto mágico, en realidad, una de las tres Reliquias de la Muerte en la saga de Harry Potter, ha sido objeto de análisis científico y parece estar más cerca de la realidad de lo que los seguidores de la saga literaria de J.K. Rowling podrían llegar a concebir.

La noción de hacer invisible un objeto envolviéndolo con un material especial, capaz de doblar la luz a su alrededor, fue propuesta hace aproximadamente una década. Desde entonces, los científicos han constatado que la creación de este tipo de dispositivo presenta una dificultad sustancial, tanto desde el punto de vista esencial como tecnológico.

Chu quiso demostrar cómo era posible lograr la invisibilidad si se cuenta con los metamateriales necesarios, las estructuras fabricadas en laboratorio que pueden cambiar sus propiedades físicas en respuesta a corrientes eléctricas. Junhao explicó que la invisibilidad se logró mediante una serie de patrones o rejillas lenticulares. Estas son láminas transparentes compuestas por diminutas lentes cilíndricas convexas. Cuando la luz atraviesa este material, se produce un fenómeno de refracción que elimina la imagen del campo visual.

