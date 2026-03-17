Cuándo cambia la hora en España: el reloj se adelanta justo al empezar las procesiones del Domingo de Ramos

El primer cambio de hora de 2026 está a punto de ocurrir y quizás tu cuerpo no está preparado para ello. Aunque hay que decir que a todos nos gusta una hora más de sol por las tardes, ¿a que si?

La madrugada del 28 al 29 de marzo, coincidiendo con el comienzo de Semana Santa, los relojes se adelantarán una hora en toda España, dando comienzo al esperado cambio de hora que da por terminado el invierno y da la bienvenida a la primavera y al futuro verano.

Concretamente, cuando el reloj marque las 02.00 horas de la madrugada, pasará automáticamente a ser las 03.00 horas, por lo que esa noche se dormirá una hora menos, aunque a cambio ganamos una hora de sol a última hora de la jornada.

Lo sorprendente de este año es que el cambio de hora coincidirá con el Domingo de Ramos, jornada en la que comienzan muchas de las procesiones más esperadas, suponiendo el inicio de la Semana Santa y de sus días grandes.

En ciudades con gran tradición cofrade como Sevilla, Córdoba o Málaga, el cambio de hora puede coincidir con hermandades que todavía se encuentren en la calle, por lo que se ha de tener en cuenta esta hora que perdemos a la hora de realizar los horarios.

26/03/2021 Un hombre cambia las manecillas de un reloj a las 3 horas, en Madrid (España), a 26 de marzo de 2021.La madrugada del próximo domingo, 28 de marzo, a las 02.00 horas serán las 03.00 horas y tras adelantar una hora los relojes, dará comienzo el horario de verano, que se extenderá hasta el último fin de semana de octubre, cuando el reloj volverá al horario de invierno. Con el cambio de hora se cumple con la Directiva Europea 2000/84/CE que sigue afectando, sin excepción, a todos los estados miembros de la Unión Europea. SALUD Jesús Hellín - Europa Press / Sport

En el caso de Sevilla, algunas cofradías de barrios como Torreblanca o Parque Alcosa podrían verse afectadas mientras regresan a sus templos en plena madrugada. Con el adelanto del reloj, la recogida de los pasos se producirá oficialmente una hora más tarde.

¿Y qué sucede durante la mañana del Domingo de Ramos? Aunque se haya producido el cambio de horario, en realidad no habrá muchas novedades: aquellas hermandades que salen a la calle el domingo por la mañana, como la Borriquita, lo harán con normalidad, teniendo en cuenta que sus miembros tendrán que adaptar el horario de sueño para no notarlo demasiado.

En todo caso, este cambio marca el inicio del horario de verano, una medida que se sigue aplicando en todos los países de la Unión Europea con el objetivo de aprovechar mejor las horas de luz, y que puede tener las horas contadas, nunca mejor dicho.