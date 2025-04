El calvario de la 'influencer' Pawgli con un acosador que le persigue hasta cambiando de ciudad: "Lleva días mirando por la ventana"

Durante las últimas horas el nombre de la influencer catalana Pawgli ha resonado con fuerza por la red, aunque no por los motivos que a ella le gustarían. Según ha denunciado la joven creadora de contenido en su perfil, la situación de acoso que está viviendo empezó de una manera mucho más inocente y, poco a poco, fue enturbiándose hasta lo que sufre hoy.

Según relata, un buen día de enero de 2023 la joven se apuntó a un gimnasio y, como no tenía mucha idea de por donde debía empezar, aprovechó las buenas intenciones de otro usuario de las máquinas para que le hiciera de guía, puesto que se ofreció a ayudarle en su entrenamiento: "Me entero ahora de que hay un de mi gimnasio que lleva meses fingiendo que es mi novio", relataba en un vídeo publicado a finales del pasado mes de octubre.

Poco a poco, comenta la joven, el otro empezó a obsesionarse con ella. Sin embargo, empezó sutilmente, corrigiéndole los ejercicios que hacía mal, hasta que le pidió el número de teléfono para hablar por WhatsApp, algo a lo que Pawgli accedió sin saber la que se le venía encima: "Cada día escribiéndome una brutalidad de mensajes. Cada día me decía de ir a cenar o tomar algo", recuerda.

Ella nunca aceptó ninguna de las propuestas de la otra persona alegando que tenía poco tiempo libre y prefería pasarlo con sus amigas. A partir de ese momento llegó el acoso, pues seguía diciéndole de quedar pese a la negativa constante. "Cambie mi horario para no coincidir con él", comenta que hizo en primera instancia, aunque lejos de darse por vencido, el ir a tomar algo se convirtió en "me apetece mucho irme contigo de viaje", pero ella se seguía negando.

Finalmente, tras encontrarse una vez más en el gimnasio, la 'influencer' le dejo claro que no quería nada con él. A partir de ese momento, el otro empezó a difundir por el lugar que eran pareja: "Va contando que somos novios desde hace tres meses y que me tiene agregada como 'mi niña'", relata, además de añadir que "tiene mis fotos de fondo de pantalla" y demás mentiras. "Me lo intento tomar todo bien, pero esto es grave. Me siento superintimidada", revelaba al final del documento.

Pawgli tuvo que mudarse a Madrid, en parte porque un gran número de eventos a los que acude como creadora de contenido ocurren en esta ciudad. Lo que no esperaba es que su acosador decidiera hacer lo mismo.

En un nuevo vídeo, la 'influencer' revela que "ya ha interpuesto una denuncia", aunque el otro "le llama todo el rato en oculto" y le genera una situación en la que "ya no sabe qué hacer". La situación es tan crítica que comenta que el acosador "lleva días mirando por la ventana a ver cuando salgo o dejo de salir de casa", pues vive enfrente, algo que ha hecho que ella dejara pasar oportunidades de trabajo por el miedo que le genera ir sola por la calle.

De hecho, el contenido de la joven en las redes se ha centrado mucho más en este caso en los últimos días, demostrando la preocupación que le genera en su vida personal. Por suerte para ella, sin embargo, sus amigas no la han dejado sola en ningún momento y pueden acompañarla. En el último vídeo explica que la policía ya sabe lo que pasa pero que no puede hacer gran cosa, a la espera de saber cómo termina este caso.