Calor y lluvia en Catalunya: octubre trae importantes cambios en un inestable tiempo

Catalunya se prepara para vivir unos días en los que la inestabilidad climática será constante, con un vaivén de nubes, sol, lluvias y altas temperaturas que hará que cada zona del territorio pueda experimentar un 'microclima' distinto.

Así será el tiempo en Catalunya durante el sábado, 4 de octubre

Las nubes serán muy protagonistas durante la jornada de hoy en Catalunya, con especial presencia en las zonas de Girona, Manresa y Barcelona durante una gran parte de la mañana. En el resto del territorio encontraremos un rastro de nubes ligeras así como una ausencia total de estas en el noroeste de Catalunya.

A medida que pasen las horas, la presencia y evolución de las nubes cambiará de forma notable. Por el sur y litoral del territorio desaparecerán la mayor parte de las nubes entrada la tarde, mientras que estas se acumularán en el norte de Catalunya.

Este cambio en la predisposición de las nubes se notará también en el potencial de las precipitaciones; mientras que de primeras se esperan solo por la zona norte del Pirineo ya entrada la tarde, tampoco se descartan lluvias débiles por el noreste de Catalunya a últimas horas del día.

Asimismo, tanta presencia de nubes no implica un descenso de las temperaturas, sino al contrario. En Barcelona y alrededores se esperan máximas que oscilen entre los 25 y los 27 grados, mientras que las mínimas se ubicarán en el rango de los 15-20 grados mayormente.

Las temperaturas más elevadas de Catalunya se vivirán en las zonas de Lleida y Tortosa, donde los termómetros llegarán a superar los 30 grados. Por lo general, se esperan mínimas bastante frescas y máximas que pueden causar una considerable sensación de calor.

En cuanto a la visibilidad y viento, no se esperan situaciones especialmente adversas; en prelitoral y Catalunya central podría haber ciertos bancos de niebla durante las primeras horas de la mañana, mientras que solo al final del día aparecerían rachas de viento de moderadas a fuertes en el litoral norte.

Por lo general, puede verse que el tiempo en Catalunya tiene un poco de todo en este punto. Y así se mantendrá durante los próximos días, aunque avistando un descenso de las temperaturas que arrancará mañana mismo, domingo 5 de octubre.