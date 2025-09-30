Calles inundadas y barro por todos lados: Las imágenes más impactantes del aguacero que se ha cebado con Ibiza

Las últimas horas han sido críticas en las Baleares debido a un frente cargado de agua que ha descargado con mucha fuerza en algunas islas como Ibiza o Formentera. Lejos quedan en estos momentos las imágenes idílicas del Caribe europeo, pues el aguacero ha dejado las calles inundadas.

La AEMET informaba durante los últimos días de la posibilidad que los mayores registros derivados de la reactivación de las nubes debido a la llegada de los restos del huracán Gabrielle se concentraran entre la Comunitat Valenciana y el sur de Catalunya, pero últimamente también se incluía al archipiélago balear en la ecuación.

Durante la jornada del lunes los chubascos más importantes afectaron a los puntos señalados, confirmando la alerta roja que la agencia española había activado de cara al final del día. Sin embargo, ya se había previsto que el núcleo tormentoso se adentrara en el Mediterráneo y acabara descargando en las islas, cambiando el color amarillo de la alerta inicial al naranja en Ibiza, el litoral mallorquín y Formentera.

No ha sido hasta esta misma mañana que la AEMET ha elevado el aviso al máximo precisamente en Ibiza y la isla menor, donde han terminado cayendo más de 200 litros por metro cuadrado, dejando imágenes espectaculares que recuerda a lo vivido en 2024 en Valencia. Ante una situación así, la UME se puso en marcha en dirección a las Baleares para actuar en el caso de que fuera necesario, además de anunciar la suspensión de clases y los viajes por mar y aire.

Calles inundadas e Ibiza, en 'stand by'

Las redes sociales no han tardado ni un segundo en reportar algunos vídeos e imágenes de la situación "histórica" en Ibiza: "¡Estaciones que ya superan los 200 litros!", indica un usuario que muestra como el color marrón del barro predomina en las calles.

Un segundo usuario se fija en que los más de 240 litros que han caído en "aproximadamente 15 horas", y se acordaba de la situación en Valencia.

Las lluvias han estado afectando la zona desde primera hora de la mañana y antes del mediodía las calles ya lucían como auténticos ríos de agua turbia.

Los efectos no solo se han notado tierra adentro, sino que desde el mismo puerto se han podido ver los estragos de las fuertes lluvias de las últimas horas, como se muestra en este vídeo grabado desde un barco en el puerto de Ibiza.

La fuerza del agua es tal que hasta los extranjeros se han interesado por el estado de la isla.