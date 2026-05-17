Una cala en España, entre las mejores playas del mundo según 'The World’s 50 Best Beaches': un paraíso de aguas cristalinas de color azul turquesa y acantilados rodeados de pinos

No se trata solo de playas bonitas o aguas cristalinas. Para entrar en The World’s 50 Best Beaches, cada rincón debe ofrecer algo difícil de encontrar incluso en destinos paradisíacos: paisajes bien conservados, un entorno casi intacto, tranquilidad, buena climatología y una experiencia que realmente deje huella en quien la visita.

Por eso, este listado se ha convertido en una referencia mundial para viajeros y expertos del sector turístico año tras año.

Una cala de lo más mágica

En 2025, la lista ya había puesto el foco en España con la presencia de la Playa de Rodas, en las Islas Cíes. Sin embargo, este año el reconocimiento ha ido un paso más allá: dos playas españolas han conseguido entrar entre las 50 mejores del mundo.

Una de ellas es Cala Macarella, que ocupa el puesto 12 y vuelve a confirmar por qué Menorca sigue siendo uno de los grandes paraísos del Mediterráneo.

Cala Macarella / Ramón Gutiérrez

Rodeada de pinares y acantilados de roca caliza, esta cala destaca por el intenso color turquesa de sus aguas y por un fondo marino donde las praderas de posidonia aportan esa transparencia tan característica que la ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de la isla.

Por otro lado y para complementar, a diferencia de otras playas más tranquilas y pensadas para pasar el día en el agua, la Playa de Cofete destaca precisamente por su lado más indomable.

Sus 14 kilómetros de arena, al sur de Fuerteventura, crean un paisaje casi virgen donde el océano y las montañas del Parque Natural de Jandía se mezclan de una forma difícil de encontrar en otros puntos de España.