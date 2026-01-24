No caigas en errores: Estos son los permisos de trabajo pagados que puedes pedir en 2026

Con la cantidad de cambios que se producen en cuanto a leyes laborales a lo largo del año, es normal que exista cierta confusión sobre si también han sufrido variaciones esas condiciones que parecían escritas en piedra como, por ejemplo, los permisos de trabajo.

La cosa es que tanto la ley como el Estatuto de los Trabajadores amparan a los empleados en cuanto al derecho de solicitar permisos retribuidos en caso de que se produzcan una serie de circunstancias concretas.

Y es que, normalmente, se tiene la idea errónea de que estos permisos solo se pueden pedir cuando se producen situaciones complejas derivadas del núcleo familiar, pero existen otras condiciones a tener en cuenta. Veamos cuáles son.

Empezando por el primer caso, en 2026 se pueden pedir permisos pagados por enfermedad o accidente de un familiar cercano, donde la persona podrá optar a 5 días con salario en caso de que tenga que cuidar a un pariente y esto último interrumpa su vida laboral normal.

Si la cosa va a más y el trabajador ha experimentado la muerte de un familiar cercano recientemente, también tiene derecho a pedir 2 días con salario (ampliables a 4 días) para acomodarse al duelo.

Por otro lado, la persona tendrá derecho a 15 días con salario si acaba de contraer Matrimonio o se ha inscrito como pareja de hecho. Algo que también ocurre con los permisos parentales, los cuales quedan ampliados este 2026 de la siguiente manera:

Este 2026, el permiso parental se amplía a 19 semanas por progenitor (38 entre ambos en total)

Se ha ampliado en dos semanas el permiso para cuidar de hijos menores de 8 años

el permiso para cuidar de hijos menores de 8 años Esto último será ampliable hasta las 4 semanas en casos de familias monoparentales

Por último, la ley ampara al trabajador con permisos que puede solicitar ante circunstancias más inusuales, las cuales abarcan todo tipo de situaciones: desde mudanzas hasta no poder acudir al trabajo por catástrofe natural, pasando por la posibilidad de que el trabajador tenga que cumplir con alguna tarea de carácter público (como ejercer su derecho al voto, por ejemplo).